UP Shocker: রঙের উত্সবে রক্ত, হোলির ভিড়ে ছেড়ে যাওয়া বউয়ের গলা চিরে দিল মুখোশ-পরা বর... অ্যাসিড প্রেমিকের গায়ে...
UP Crime: ১০ বছরের বিয়ের সম্পর্কে ভাঙন। ডিভোর্স মামলা করে নতুন সঙ্গীকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন স্ত্রী। আর তাতেই নৃশংস কাণ্ড ঘটাল স্বামী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রঙের উৎসবের সকালে রক্তারক্তি কাণ্ড। বিচ্ছেদের পথে থাকা স্ত্রীর বিয়ের পরিকল্পনায় রেগে অগ্নিশর্মা। যার জেরে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে স্ত্রীর প্রেমিকের ওপর অ্যাসিড হামলা চালায় ওই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের চক কোতোয়ালি এলাকার বালাজি নগর কলোনিতে।
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মনমোহন পাণ্ডে। গত বুধবার ভোরে মুখ ঢেকে তিনি স্ত্রী আরতি (৩১) ও তার সঙ্গী ব্রিজদীপের বাড়িতে চড়াও হন। ব্রিজদীপ জানিয়েছে, আরতি ও তিনি শীঘ্রই বিয়ে করার পরিকল্পনা করছিলেন, যা মেনে নিতে পারেনি মনমোহন।
ঘটনার দিন ভোর ৬টা নাগাদ মনমোহন দরজায় কড়া নাড়লে ব্রিজদীপ দরজা খোলেন। অভিযোগ, ভেতরে ঢুকেই প্রথমে ব্রিজদীপের দিকে আবির ছুঁড়ে দেন মনমোহন। এরপর পকেট থেকে অ্যাসিডের বোতল বের করে তার ওপর ছিটিয়ে দেন। অ্যাসিডের যন্ত্রণায় ব্রিজদীপ চিৎকার শুরু করলে আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।
নিজেকে বাঁচাতে আরতি একটি ইট দিয়ে অভিযুক্তকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনমোহন তাকে তাড়া করে ধরে ফেলেন এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেয়। ঘটনাস্থলেই আরতির মৃত্যু হয়। ব্রিজদীপ পুলিসকে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন এবং অ্যাসিড ব্যবহারের সময় নিজের সুরক্ষার জন্য হাতে গ্লাভস পরেছিলেন।
অ্যাসিডে দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিজদীপ পাল্টা লড়াই করেন। তার মারে অভিযুক্ত মনমোহনও গুরুতর জখম হন। ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় আরতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ব্রিজদীপ এবং পরে পুলিস ও পরিবারকে খবর দেন। পুলিস এসে দুজনকে উদ্ধার করে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেছে।
জানা গিয়েছে, ১০ বছর আগে মনমোহনের সঙ্গে আরতির বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের সাত বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের কলহের কারণে তারা আলাদা থাকতেন এবং আদালতে ডিভোর্সের মামলা চলছিল। এই সময় ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ব্রিজদীপের সঙ্গে আরতির পরিচয় ও সম্পর্ক তৈরি হয়।
