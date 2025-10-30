Bengaluru Shocker: ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দু'জনের মাঝে! উদ্দাম প্রেমে 'বাধা' প্রেমিকার ৭-র মেয়ের মাথা থেঁতলে দিল 'বিরক্ত' প্রেমিক...

Bengaluru Shocker: ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দু'জনের মাঝে! উদ্দাম প্রেমে 'বাধা' প্রেমিকার ৭-র মেয়ের মাথা থেঁতলে দিল 'বিরক্ত' প্রেমিক...
Bengaluru Crime News: প্রেমিকার মেয়ে সম্পর্কে মধ্যে পথের কাঁটা। তাই তাকে সরাতে হবে কোনওমতেই। প্রেমিকা অফিসে বেরিয়ে যেতেই চরম নৃশংসতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেমিকার সঙ্গে ঠিকমত সময় কাটাতে পারছে না। বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রেমিকার সাত বছরের মেয়ে। তাই পথের কাঁটা একেবারে সরিয়ে দিল প্রেমিক। সাত বছরের শিশুকন্যাকে নৃশংস খুন। ঘটনায় ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ২৬ বছরের অভিযুক্ত প্রেমিককে। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম দর্শন কুমার যাদব। সোমবার সন্ধেবেলা তাকে তুমাকুরু রোডের কাছে ধরা পড়ে। মৃত শিশুর নাম সিরি, সে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সিরি বেঙ্গালুরুর কেঙ্গেরির কাছে রামাসান্দ্রা গ্রামের একটি সরকারি স্কুলে পড়ত। তার মা শিল্পা একজন বিজনেস ডেভলপমেন্ট অফিসার। স্বামীর থেকে তিনি আলাদা থাকতেন।
পুলিস আরও জানিয়েছে, অভিযুক্ত দর্শন আগে একটি রঙের কোম্পানিতে কাজ করত। কিছুদিন আগেই সে শিল্পার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গত অগাস্টে শিল্পার পালিকা মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর দর্শন নাকি শিল্পাকে বলে যে, সিরিকে হস্টেলে পাঠানো উচিত, কারণ সে নাকি তাদের ব্যক্তিগত সময়ে বাধা দেয়। শিল্পা রাজি না হওয়ায় দর্শন প্রায়ই রেগে যেত। মারধর করত এবং মা-মেয়েকে মেরে ফেলার হুমকি দিত।
২৩ অক্টোবর রাতে দর্শন শিল্পার বাড়িতে ছিল। পরের দিন সকালে শিল্পা কাজে বেরিয়ে গেলে সে সিরিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। পরে শিল্পাকে ফোন করে তাড়াতাড়ি আসতে বলে। ফোনে মেয়ের কান্নার শব্দ শুনে শিল্পা দ্রুত বাড়ি ফেরেন। সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'টায় শিল্পা পৌঁছনোর পর দর্শন তাকে মারধর করে ঘরে বন্ধ করে দেয়। কোনওভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি দেখেন, মেয়ে রক্তে ভেসে পড়ে আছে।
তদন্তে জানা গেছে, দর্শন প্রথমে শিশুকন্যার মাথা মেঝেতে আঘাত করেন এবং পরে তাকে গলা টিপে করে খুন করেন। পরে সে খুনের কথা স্বীকার করেছে। যদিও দাবি করেছেন যে সে ও শিল্পা নাকি বিবাহিত ছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, দর্শন ইনস্টাগ্রামে একাধিক মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব করত এবং তার আগেও এমন সহিংস আচরণের ইতিহাস রয়েছে।
কুম্বলাগুড়ু পুলিস দর্শনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত চালাচ্ছে।
