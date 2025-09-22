Live-in Partner killed: দ্বিতীয় জনের আপত্তি! তাই প্রথম প্রেমিকাকে নৃশংস খুন, তারপর দেহ বস্তাবন্দি করে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Uttar Pradesh Crime: দ্বিতীয় প্রেমিকা জেনে যায় প্রথমের কথা। আপত্তি জানালে, প্রেমিক প্রথম প্রেমিকা-লিভ ইন পার্টনারের গলা টিপে খুন করে। তারপর সেই দেহ বস্তাবন্দি করে যমুনায় ভাসিয়ে দেয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 22, 2025, 04:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ বছর বয়সী লিভ ইন পার্টনারকে গলা টিপে খুন করার অভিযোগ ওঠে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঘটনাটি একটি মিথ্যা ও জটিল সম্পর্কের জালের সঙ্গে যুক্ত। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কানপুরের।

২০ বছর বয়সী আকাঙ্খা ওরফে মাহিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। জানা যায়, আকাঙ্খার প্রেমিকের আরও এক প্রেমিকা ছিল। সেই প্রেমিকা তাদের সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি তোলায় অভিযুক্ত এই ভয়ংকর কাজ ঘটায়। এরপর এক বন্ধুর সাহায্যে সে দেহটি একটি সুটকেসে ভরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে বান্দার কাছে যমুনা নদীতে ফেলে দেয়। দুই মাস তদন্তের পর, দুই অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তা দীপেন্দ্র নাথ চৌধুরী জানান, আকাঙ্ক্ষার মা গত ৮ আগস্ট তাঁর নিখোঁজ ডায়েরি করেন। আকাঙ্ক্ষা এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তার সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয়। তাদের বন্ধুত্ব দ্রুত সম্পর্কে পরিণত হয় এবং তারা হনুমন্ত বিহারে একটি ভাড়া বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে।

প্রথমে পুলিস সন্দেহ করেছিল যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর মা বিষয়টি নিয়ে বারবার পুলিসের কাছে যান এবং এমনকি পুলিস কমিশনারের দায়ের হন। এতে তদন্তকারীরা আরও গভীরভাবে তদন্ত শুরু করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করে, সে একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে ছিল। আকাঙ্ক্ষা এই কথা জানতে পারার পর তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত। ঘটনার দিন রেস্তোরাঁয় শুরু হওয়া ঝগড়া তাদের বাড়িতেও চলতে থাকে। রাগের মাথায় সে প্রথমে আকাঙ্ক্ষাকে মারধর করে এবং পরে গলা টিপে খুন করে। এরপর সে তার বন্ধুকে ডেকে আনে। তারা দু'জনে মিলে দেহটি একটি সুটকেসে ভরে বাইকে করে বান্দায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে চিল্লা ব্রিজের ওপর থেকে দেহটি যমুনা নদীতে ফেলে দেয়।

প্রথমে অভিযুক্ত পুলিসকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মোবাইল লোকেশন ও কল রেকর্ড তার বয়ানকে মিথ্যে প্রমাণ করে। প্রমাণ দেখে সে সব স্বীকার করে। তার বন্ধু, যে ফতেপুর জেলার বাসিন্দা, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে দু’জনকেই আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

