Son Killed Mother: 'তেতো আমার দু'চোখের বিষ...', মা পাতে উচ্ছের চচ্চড়ি দেওয়ায় লাথি মেরে মেরে খুনই করে দিল ছেলে!

Son Killed Mother: 'তেতো আমার দু'চোখের বিষ...', মা পাতে উচ্ছের চচ্চড়ি দেওয়ায় লাথি মেরে মেরে খুনই করে দিল ছেলে!
Maharashtra Crime: রাতের খাবারে উচ্ছের চচ্চড়ি কেন। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি। তারপর রাগের মাথায় অনবরত লাথি ও ঘুষি মারতে থাকে মাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতের খাবারে উচ্ছের চচ্চড়ি। সামান্য এই কারণেই ক্ষেপে লাল ছেলে। যা শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক কাণ্ডের রূপ নেয়। নিজের মাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেই ফেলল ছেলে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের।
মহারাষ্ট্রের মূল তালুকার ডঙ্গারগাঁও গ্রামে ৩৭ বছরের ছেলে তার ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা মাকে পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত ছেলের নাম জগদীশ পেতকুলে, যাকে পুলিস ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করেছে।
আরও পড়ুন:Child Predator: নাবালিকাদের কুৎসিত ভিডিয়ো বানিয়ে বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি! ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির ফাঁসি...
পুলিসি তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে রাতের খাবার নিয়ে জগদীশের সঙ্গে তার মা সুমিত্রার কথা কাটাকাটি শুরু হয়। রান্নায় কেন করলা দেওয়া হয়েছে-এই সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অভিযোগ অনুযায়ী, রাগের মাথায় জগদীশ তার মাকে এলোপাথাড়ি লাথি ও ঘুষি মারতে থাকেন। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে সুমিত্রা ঘটনাস্থলেই মারা যান।
পুলিস সূত্রে জানিয়েছে, অভিযুক্ত জগদীশ দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত ছিল। মদ নিয়ে ঝগড়ার জেরে প্রায় দুই মাস আগে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যান। এরপর থেকে সে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। ঘটনার রাতেও সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে 'মুল' থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে। পুলিস মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। পুলিস ইতিমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ঠিক কী কারণে এই নৃশংস ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।
আরও পড়ুন:Partha Chatterjee: 'অনেকে ভেবেছিল জেলেই মরে যাব, কিন্তু আমি অমলিন! দল পাশে থাকল কিনা বড় কথা নয়...', বিস্ফোরক পার্থ
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)