Madhya Pradesh Horror: গভীর জঙ্গলে স্ত্রীকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারল স্বামী, তারপর দুধের শিশুকে হিংস্র পশুদের মুখে ফেলে চম্পট

Madhya Pradesh Horror: গভীর জঙ্গলে স্ত্রীকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারল স্বামী, তারপর দুধের শিশুকে হিংস্র পশুদের মুখে ফেলে চম্পট
Madhya Pradesh Crime: নিজের স্ত্রীর চরিত্রের ওপর সন্দেহ করে তাঁকে নৃশংস খুন। শুধু তাই নয়, খুনের পর নিজের দুই বছরের শিশুপুত্রকেও গভীর জঙ্গলে একা ফেলে রেখে পালিয়ে যায় সে। তবে পুলিসের তৎপরতায় ১০ ঘণ্টা পর শিশুটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফোন কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে স্ত্রীকে নৃশংস খুন। পাথর দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে মেরে ফেলে স্ত্রীকে। তারপর গভীর জঙ্গলে দুই বছরের দুধের শিশুকে ফেলে পালিয়ে যায় বর্বর স্বামী। তবে পুলিসের ১০ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযানে জীবন্ত উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের।
মধ্যপ্রদেশের রাইসেন ও বিদিশা জেলার সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলে ঘটনাটি ঘটে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রাজেন্দ্র আহিরওয়ার রাইসেন জেলার বেগনগঞ্জের হিমোটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। গত দুদিন আগে তিনি তার স্ত্রী জ্যোতি এবং দুই বছরের শিশুপুত্রকে মোবাইল ফোন কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান। কিন্তু শহরের দিকে না গিয়ে সে তাদের নিয়ে যায় হায়দারগড় থানার অন্তর্গত এক নির্জন জঙ্গলে।
জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে রাজেন্দ্র তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। রাগের মাথায় সে একটি বড় পাথর তুলে জ্যোতির মাথায় বারবার আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জ্যোতির। এরপর সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার জঙ্গলে নিজের দুবছরের ছেলেকে ফেলে রেখেই রাজেন্দ্র সেখান থেকে চম্পট দেয়।
পরিবারটি দীর্ঘ সময় বাড়িতে না ফেরায় স্বজনরা পুলিসকে খবর দেন। পুলিস রাজেন্দ্রকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে সব সত্যি কথা স্বীকার করে। সে জানায় যে সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে এবং ছেলেকে জঙ্গলে ফেলে এসেছে। রাত তখন অনেক হয়েছে, তার ওপর চারদিকে ঘন জঙ্গল আর বন্য পশুর ভয়- সব মিলিয়ে পুলিস শিশুটির জীবন নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে।
তৎক্ষণাৎ ১২টি থানার পুলিস বাহিনীকে তলব করা হয়। ড্রোন, টর্চ এবং স্নিফার ডগ নিয়ে সারা রাত ধরে জঙ্গলে তল্লাশি চালানো হয়। অবশেষে ভোরের আলো ফুটতেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে শিশুটিকে খুঁজে পায় পুলিস। শিশুটি ভয়ে কাঁপছিল এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ছিল। পুলিস কর্মীরা তাকে কোলে তুলে জল খাওয়ান এবং দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।
পুলিস সুপার রোহিত কাশওয়ানি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত রাজেন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে। সে পুলিসের কাছে স্বীকার করেছে যে, স্ত্রীর ওপর সন্দেহের কারণেই সে এই কাজ করেছে। এক দিকে মায়ের মৃত্যু আর অন্য দিকে অসহায় শিশুর জঙ্গলে পড়ে থাকার এই ঘটনা পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নামিয়ে এনেছে। পাষণ্ড এই বাবার এমন আচরণ দেখে স্তম্ভিত পুলিস প্রশাসনও।
