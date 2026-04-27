  • Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...

Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...

Surat Shocker: অভিযোগকারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একটি হাতে লেখা চিরকুট এই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চিরকুটটি খুঁজে পায় তাদের নাবালক ছেলে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 27, 2026, 05:30 PM IST
Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী নিখোঁজ। পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন স্বামী নিজেই। কিন্তু বাড়ির ছোট্ট সদস্যের এক কাণ্ডে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ বদলে গেল খুনের মামলায়। অভিযোগকারীর বাড়ির এক কোণ থেকে কাঠের বাক্সের মধ্যে মিলল গৃহবধূর কংক্রিট করা মৃতদেহ। হাড়হিম করা এমন এখন খুনের রহস্যের কিনারা করল সুরত পুলিস।

বিশাল সালভি(৪০) নামে এক ব্যক্তি পুলিসের কাছে গিয়ে জানান, তার স্ত্রী শিল্পা সালভি (৩৯) নিখোঁজ হয়েছেন। বিশালের দাবি, পেশায় ডায়েটিশিয়ান শিল্পাকে শেষবার ৪ দিন আগে দেখা গিয়েছিল। পুলিস নিয়মমাফিক নিখোঁজ ডায়েরি করে তদন্ত শুরু করলেও, প্রাথমিক তদন্তের শুরুতেই এই মামলাটি নাটকীয় মোড় নেয়।

অভিযোগকারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া একটি হাতে লেখা চিরকুট এই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চিরকুটটি খুঁজে পায় তাদের নাবালক ছেলে। সেটি সে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। সেই চিরকুটে স্বীকারোক্তির মতো একটি বার্তা ছিল। যেখানে লেখা ছিল যে সে (বিশাল)একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে এবং শিল্পা আর বেঁচে নেই।

ওই চিরকুট পাওয়ার পরই পুলিস ঘটনাটিকে নিখোঁজ ডায়েরির বদলে 'সন্দেহজনক খুনের মামলা' হিসেবে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস সালাবাতপুরা থানা এলাকায় বিশালের একটি পুরনো ও পরিত্যক্ত বাড়ির সন্ধান পায়। তালাবন্ধ সেই বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর ঘরের কোণায় রাখা একটি কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে আসা পচা গন্ধে পুলিস অফিসাররা চমকে যান। সেই বাক্সের ভেতর থেকে নিখোঁজ শিল্পার পচে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, দেহটি লুকিয়ে রাখার জন্য তার ওপর কাঁচা সিমেন্ট ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে যে, নিখোঁজ ডায়েরি করার অন্তত ৪-৫ দিন আগেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।

আরও পড়ুন-বাংলায় 'ওয়েভ অফ চেঞ্জ'? বাংলা বিজেপি'রই? যে-সে কেউ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন ইঙ্গিত-অঙ্ক

আরও পড়ুন-বদলে গিয়েছে বাংলার মানুষের মেজাজ, ৪ মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথে এখানে আসতেই হবে: মোদী

পুলিস আধিকারিক কানন দেশাই সংবাদমাধ্যমে বলেন, নিখোঁজ ডায়েরি করার পর তদন্ত শুরু হলেও উদ্ধার হওয়া চিরকুটটি মামলার গতিপথ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ফরেনসিক দল তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ করছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং পরিচিতদের দেওয়া বয়ান থেকে জানা গেছে যে, ওই দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল। স্বামী তার স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে—যা এই খুনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত বিশাল বর্তমানে পলাতক। তাকে খুঁজে বের করতে পুলিসের একাধিক দল বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। তাকে শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ এবং গোপন সূত্রের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

Surat ShockerGujarat CrimeMan kills wife
Mumbai Shocker: বিরিয়ানির পর তরমুজ: রাতে মহাভোজের পরই অসুস্থ, ভোরে মৃত্যু ২ মেয়ে-বাবা-মা
West Bengal Assembly Election 20026: 'অনেক কষ্টে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, এবার ভোট না...