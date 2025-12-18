English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Man kills wife-children: বোরখা পরোনি কেন? রাগে স্ত্রী-দুই কন্যাকে মেরে ঘরেতেই পুঁতে দিল 'সাইকো' স্বামী...

Uttar Pradesh Tripple Murder: স্বামীর সঙ্গে অশান্তি হওয়ার পর স্ত্রী রাগে বোরখা না পরেই বাপের বাড়ি চলে যান। এরপর স্বামী মানিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনে স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তানকে। কিন্তু কে জানত স্বামী এক অন্য ছক কষে বসে আসে। বোরখা না পরে বেরিয়ে যাওয়ায় সে ভাবে, এতে তার সম্মানহানি ঘটেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 18, 2025, 03:16 PM IST
Man kills wife-children: বোরখা পরোনি কেন? রাগে স্ত্রী-দুই কন্যাকে মেরে ঘরেতেই পুঁতে দিল 'সাইকো' স্বামী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তানকে খুন করে ঘরের ভিতরই পুঁতে দিল স্বামী। কারণ জানলে আঁতকে উঠবেন। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের শামলির। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন ফারুকের স্ত্রী তাহিরা(৩৫) এবং তাদের দুই কন্য়া- শারিন(১৪), আফরিন(০৬) এক সপ্তাহের জন্য় নিখোঁজ থাকে।

মঙ্গলবার গ্রামের প্রধান তাদের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পুলিসে দায়ের করেন। সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিস ফারুককে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফারুক অপরাধের কথা স্বীকার করেনএবং জানান যে সে বাড়ির ভেতর গর্ত খুঁড়ে স্ত্রী ও দুই কন্যাকে পুঁতে রেখেছে। এরপর পুলিস সুপার এনপি সিং-সহ বড় একটি পুলিস দল ঘটনাস্থলে গিয়ে গর্ত থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে।

আরও পড়ুন:Son killed Parents: শিল নোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন, তারপর বৃদ্ধ বাবা-মাকে করাত দিয়ে ৬টুকরো করল ছেলে!

তদন্তে জানা গিয়েছে, ফারুকের স্ত্রী কিছু কাজের জন্য তার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। রাগ করে তাহিরা বোরখা না পরে বাবার বাড়ি চলে যান। এতে ফারুক মনে করেন তাঁর 'সম্মান নষ্ট হয়েছে'। এক মাস পরে তিনি স্ত্রীকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে এনে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে খুন করে। এরপর বাড়ির ভেতর গর্ত খুঁড়ে তাদের পুঁতে দেয়।

ফারুক বর্তমানে পুলিস হেফাজতে আছে তিনটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিস অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে, যেগুলো হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের ধারণা, এটি একটি পারিবারিক বিবাদের ঘটনা। পুলিস অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

আরও পড়ুন:SIR in Bengal: পুরনো ভোটার-আধার কার্ডে সব ঠিক, অথচ SIR-এ নাম ভুল একই পরিবারের ৩জনের! দায় নেই, বলছেন BLO...

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের জুনপুরে এর থেকেও হাড়হিম কাণ্ড সামনে আসে। সেখানে অম্বেশ নামে এক ব্যক্তি নিজের বাবা-মাকে শিল নোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন করে। তারপর দেহ লোপাটের জন্য করাত দিয়ে টুকরো করে নদীতে ফেলে দেয়। পুলিসের কাছে নিজেই অপরাধের কথা স্বীকার করে। তদন্তে জানা যায়, অম্বেশ বাবা-মায়ের অমতে একজন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করে। বিয়ে পাঁচ বছর কেটে গেলেও তার বাবা-মা সেই বিয়ে মানতে নারাজ।

অবশেষে বাবা-মায়ের কথা ভেবে অম্বেশ স্ত্রীকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্ত্রীও ডিভোর্সে রাজি হন, কিন্তু খোরপোশে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেন। সেই টাকা অম্বেশের কাছে না থাকায় সে তার বাবা-মায়ের চায়। কিন্তু জেদি বাবা, তা দিতে অস্বীকার করে। এতে বাবা-ছেলের মধ্যে তর্কাতর্কি চরমে ওঠে। তারপর সেই অশান্তি রক্তাক্ত হাড়হিম জোড়া খুনে পরিণত হয়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
triple murderUP triple murderMan kills wife childrenUttar Pradesh's Shamli
Son killed Parents: শিল নোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন, তারপর বৃদ্ধ বাবা-মাকে করাত দিয়ে ৬টুকরো করল ছেলে!

