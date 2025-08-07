English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Horror: সাধুবেশে এলেন, ১০ বছর পর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, তারপর হাতুড়ি দিয়ে তাঁকে... রক্তে ভেসে গেল ঘরের মেঝে...ভয়ংকর...কেন?

Man Disguised As Sadhu kills Wife: ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি ১০ বছর পর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন! আচমকা স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করেন! দিল্লির নেব সরাই এলাকার ঘটনা। ওই ব্যক্তি সাধুর ছদ্মবেশে এসেছিলেন, যাতে স্ত্রী তাঁকে চিনতে না পারেন। এরপর নৃশংসভাবে তাঁকে...

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 7, 2025, 06:23 PM IST
Delhi Horror: সাধুবেশে এলেন, ১০ বছর পর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, তারপর হাতুড়ি দিয়ে তাঁকে... রক্তে ভেসে গেল ঘরের মেঝে...ভয়ংকর...কেন?
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি ১০ বছর পর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন! তারপর আচমকা স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করেন! দিল্লির (Delhi) ঘটনা। নেব সরাই এলাকার। ওই ব্যক্তি সাধুর ছদ্মবেশে (Disguised As Sadhu) এসেছিলেন, যাতে স্ত্রী তাঁকে চিনতে না পারেন। এরপর তাঁকে নৃশংসভাবে তাঁকে খুন করেন স্বামী। কেন?

আরও পড়ুন: Putin Visit India: ট্রাম্পের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের উত্তপ্ত আবহেই ভারতে আসছেন পুতিন! কবে? মোদীর সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা হবে, জানেন?

রবিসন্ধ্যায় ছদ্মবেশে...

রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লির নেব সরাই এলাকার এক বাড়িতে এক ব্যক্তির হাতে তাঁর স্ত্রী খুন হন। খুনিকে পরে গ্রেফতারও করে পুলিস। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি গত ১০ বছর ধরে নিজের স্ত্রীকে এড়িয়ে চলছিলেন এবং রবিবার তিনি সাধুর ছদ্মবেশে এসে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করেন!

'খুন' করেও

পুলিস জানিয়েছে, ওই দম্পতি গত ১০ বছর ধরে আলাদা থাকতেন। রবিবার সন্ধে ৬টা নাগাদ পুলিস নেব সরাই এলাকার বাড়িতে একটি খুনের খবর পায়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে, এক মহিলা খাটের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন! তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। সেই মুহূর্তে ওই মহিলার স্বামী, যিনি তখন সাধুর বেশে ছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি পুলিসের কাছে দাবি করেন, তাঁর স্ত্রী কোনোভাবে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু, পুলিস তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি। পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিস নিশ্চিত হয়, ওই ব্যক্তিই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন!

১০ বছরের পরিকল্পনা

পুলিস আরও জানায়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি সন্ধের দিকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিলেন। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি স্বীকার করেন, তিনিই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন। তিনি আরও বলেন, ১০ বছর ধরে তাঁরা আলাদা ছিলেন এবং তিনি স্ত্রীকে খুন করার জন্য অনেক দিন ধরেই পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু কেন? কেন এমন অদ্ভুত আচরণ?

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা...

পরকীয়া-যোগ?

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ১০ বছর আগে নিজের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তিনি এরপর সাধুর বেশে ঘুরে বেড়াতেন। এই সময়ে, তাঁর স্ত্রী অন্য এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে তাঁর দাবি। সেটা কোনও রকমে জানতে পেরেই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করেন। আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই, তিনি রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন এবং পরে সুযোগ বুঝে তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে খুন করেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Man kills wifeMan Disguised As SadhuMan Visits Wife After 10 YearsMan Kills Her With HammerNeb Sarai in south Delhihammer used for murderPramod Jha
পরবর্তী
খবর

Tamil Nadu horror: 'নরখা*দক' বাবা! ৬-৭-১০! ৩ মেয়ের গলা কে*টে ধ*ড় থেকে মু*ণ্ডু আলাদা করে দিলেন...
.

পরবর্তী খবর

Exclusive Dev: সিনেমাহলে প্রাইম টাইমে হিন্দি সিনেমার দাপট! 'তাহলে বাংলায় বাংলা ছবি চলবে...