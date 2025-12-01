English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tamil Nadu Crime: হস্টেলে ঢুকে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন। তারপর মৃতদেহের সেলফি তুলে হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাসে দেয় অভিযুক্ত স্বামী। ক্যাপশনে লেখে, স্ত্রী প্রতারণা করেছিল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 1, 2025, 11:51 AM IST
Man Kills Wife: হস্টেলে ঢুকে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন! মৃতদেহের সঙ্গে সেলফি তুলে হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাসে পোস্ট, লেখে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হস্টেলের ভিতর ঢুকে প্রাক্তন স্ত্রীকে নৃশংস খুন। তারপর রক্তাক্ত দেহের পাশে বসে সেলফি তুলে হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাসে শেয়ার করল অভিযুক্ত স্বামী। ঘটনাটি তামিলনাড়ুর।

শ্রিপ্রিয়া নামে ওই নিহত মহিলা কোয়েম্বাটুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। স্বামী বালামুরুগনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর থেকেই শ্রিপ্রিয়া একটি হস্টেলে থাকতেন। গত রবিবার দুপুরে বালামুরুগন সেই হস্টেলে ধারাল অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে প্রবেশ করে। 

পুলিস জানিয়েছে, দু’জনের দেখা হতেই তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। হঠাৎই বালামুরুগন ধারাল অস্ত্র বের করে শ্রিপ্রিয়াকে কোপের পর কোপ মারতে থাকে। আরও ভয়ংকর বিষয় হল- খুনের পর সে মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে একটি সেলফি তোলে এবং সেটি হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসে আপলোড করে, সেখানে লেখে যে স্ত্রী তাকে 'প্রতারণা' করেছে।

হামলার সময় হস্টেলের অন্য মেয়েরা ভয়ে দৌড়ে বাইরে চলে যায়। তারাই পুলিসে ফোন করে। পুলিস এসে দেখে বালামুরুগন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। পুলিস আসা পর্যন্ত অভিযুক্ত সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এবং অস্ত্রটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শ্রিপ্রিয়া এবং বালামুরুগনের দাম্পত্যে ঝগড়া চলছিল। তাই শ্রিপ্রিয়া দুই সন্তানকে নিয়ে কোয়েম্বাটুরে মায়ের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। কিছুদিন পরে মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি গান্ধীপুরামের কাছে একটি মহিলা হস্টেলে থাকতে শুরু করেন এবং একটি দোকানে কাজ করতেন।

আরও জানা গিয়েছে, বালামুরুগন সন্দেহ করত যে শ্রিপ্রিয়া তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কে আছে। এ নিয়ে তাদের ফোনে ঝগড়াও হয়েছিল। এরপরই রবিবার এই হাড়হিম হত্যাকাণ্ড ঘটে। শ্রিপ্রিয়ার দেহ কোয়েম্বাটুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস মামলা দায়ের করে আরও তদন্ত করছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছে যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এবং নারীরা যথেষ্ট সুরক্ষা পাচ্ছেন না। তারা বলছে, ভয়াবহ হত্যা ও যৌন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে।

অন্যদিকে, ডিএমকে সরকার ও রাজ্য পুলিস দাবি করছে যে এগুলি ব্যক্তিগত শত্রুতাজনিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে দ্রুত বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা যায়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

