UP Shocker: ১০-এর মেয়েকে পাশবিক সম্ভোগ... লালসা মিটিয়ে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলল ধর্ষক! কেন...

UP Shocker: ১০-এর মেয়েকে পাশবিক সম্ভোগ... লালসা মিটিয়ে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলল ধর্ষক! কেন...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাবালিকাকে 'ধর্ষণ'। তারপর নিজেকেও শেষ করে দিল অভিযুক্ত! যে মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল নির্যাতিতাকে, সেই মাঠেই পাওয়া গেল অভিযুক্তের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর জেলায়।
ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সন্ধ্যায়। নির্যাতিতার বয়স মোটে ১০ বছর। মায়ের দাবি, ওক প্রতিবেশীর বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল। মেয়েকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিযুক্ত সতীশ প্রজাপতি ওরফে আলোক। অভিযোগ, ঘড়িতে তখন ৮টা। সন্ধ্যায় ওই শিশুকে নিজের বাড়িতে দুধ পৌঁছে দিতে বলেন অলোক। এরপর অনেকটা সময় কেটে যায়। কিন্তু শিশুটির আর বাড়ি ফেরেনি।
মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করেন পরিবারের লোকেরা। শেষে বাড়ির পাশেই একটি শিশুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের লোকের দাবি, জ্ঞান ফেরার যৌন নির্যাতনের কথা জানায় সে। এরপর অলোকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা। পরের দিন অর্থাত্ রবিবার সকালে অভিযুক্ত আত্মহত্যা করেন বলে খবর।
পুলিস সূত্রে খবর, যে মাঠে নির্যাতিতাকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই মাঠেই একটি গাছে অভিযুক্তের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান গ্রামের লোকেরাই। খবর দেওয়া হয় থানায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। সিনিয়র পুলিশ অফিসার নন্দরাম প্রজাপতি জানিয়েছেন, , অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং পরবর্তী তদন্ত চলছে।
