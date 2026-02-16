Physiotherapist Attacked: মহিলা সেজে ফিজিওথেরাপিস্ট শ্যালিকার চেম্বারে জামাইবাবু, হঠাত্ চিত্কার, কাটা নলি চেপে দৌড় লাগালেন তরুণী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের চেম্বারে কাজ করছিলেন মহিলা ফিজিওথেরাপিস্ট। ব্যস্ত সময়ে তাঁর ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। তার পরেই ভয়ংকর কাণ্ড। রক্তাক্ত অবস্থা চেম্বার থেকে করিডোর ধরে দৌড় লাগালেন ২৭ বছরের ওই ফিজিও। সোমবার ওই ঘটনা ঘটেছে দিল্লির রোহিনীতে। প্রাথমিক তদন্ত জানা যাচ্ছে হামলাকারী আক্রান্ত মহিলার জামাইবাবু।
পুলিস ওই হামলাকারী যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিস সূত্রে জানা যাচ্ছে ধৃত যুবকের নাম জয় প্রকাশ যাদব। পেশায় একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক জয় প্রকাশ নজফগড়ের বাসিন্দা। পুলিস জানাচ্ছে, জয় প্রকাশের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঝামেলা চলছিল। তার জেরেই ওই হামলা।
তদন্তে উঠে এসেছে সোমবার মাথায় মহিলার পরচুল পরে, বোরখা পরে শ্যালিকার চেম্বারে আসে জয় প্রকাশ। তার ফলে খুব সহজেই সে তরুণী ফিজিও থেরাপিস্টের ঘরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। তার পরেই শ্যালিকাকে একের পর এক ছুরির কোপে ঘায়েল করে দেয়।
জেরায় পুলিস জানিয়েছে তার স্ত্রীর পরিবারের লোকজন এসে তার মাকে মারধর করেছে। তার শোধ নিতেই সে পাল্টা শ্যালিকার উপরে হামলা চালায়। রোহিনী পুলিস জানিয়েছে, সোমবার দুপুর ১২টা ২১ মিনিট নাগাদ একটি পিসিআর কল আসে। সেখানে বলা হয়, এক মহিলার ওপর হামলা চালিয়ে তাঁর গলা কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি তখনও জ্ঞান হারাননি। খবর পেয়েই পুলিসের একটি দল দ্রুত রোহিণীর সেক্টর-২৪-এ পৌঁছায়।
ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছানোর আগেই আহত তরুণীকে বিএসএ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে নেই যে তিনি পুলিসেকে কোনো জবানবন্দি দিতে পারেন।
বিল্ডিং এবং আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় পুলিস অভিযুক্তকে পাশের একটি বাড়ির ছাদ থেকে গ্রেপ্তার করে। যেখানে সে লুকিয়ে ছিল বলে অভিযোগ। পুলিস জানিয়েছে,তার কাছ থেকে অপরাধে ব্যবহৃত একটি কাটার ব্লেড উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলটি ঘিরে রেখে ফরেনসিক দল দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে। বুদ্ধ বিহার থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর হত্যাচেষ্টার ধারায় একটি মামলা করা হয়েছে এবং বর্তমানে তদন্ত চলছে।
