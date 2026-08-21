Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাড়ির দোষ কাটিয়ে দেব... রূপান্তরকামীকে দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে ধর্ষণ! মহিলার চরম অভিজ্ঞতা

বাড়ির দোষ কাটিয়ে দেব... 'রূপান্তরকামী'কে দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে ধর্ষণ! মহিলার চরম অভিজ্ঞতা

রূপান্তরকামীর ছদ্মবেশে এক এয়ার হোস্টেসের ফ্ল্যাটে ঢোকে এক যুবক। স্বামীর রোগমুক্তির টোপ দিয়ে কুসংস্কারের ফাঁদে ফেলে চালায় যৌন নির্যাতন। এফআইআর হতেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস তাকে পাকড়াও করে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:52 PM IST
বাড়ির দোষ কাটিয়ে দেব... 'রূপান্তরকামী'কে দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে ধর্ষণ! মহিলার চরম অভিজ্ঞতা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রসেনজিতের 'ডাক্তারকাকু', বিবেকর ক্যানভাসে মানবিকতার নতুন সমীক
2
3
4
5