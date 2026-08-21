বাড়ির দোষ কাটিয়ে দেব... 'রূপান্তরকামী'কে দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে ধর্ষণ! মহিলার চরম অভিজ্ঞতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের পাওয়াইয়ে রূপান্তরকামী সেজে ফ্ল্যাটে ঢুকে এয়ার হোস্টেসকে যৌন নির্যাতন। রূপান্তরকামী সেজে ঘরে ঢুকে এক ২৫ বছর বয়সী এয়ার হোস্টেসকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগে অনিল শিন্দে (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, অপরাধমূলক হুমকি এবং কালাজাদু প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
কী ঘটেছিল?
শাড়ি পরে রূপান্তরকামীর ছদ্মবেশে অভিযুক্ত ব্যক্তি আবাসন চত্বরে ঢোকে। প্রথম গেটে নিরাপত্তাকর্মী তাকে আটকালে সে দ্বিতীয় গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে। তিন তলার একটি ফ্ল্যাটে ওই এয়ার হোস্টেস দরজা খুললে অভিযুক্ত দাবি করে, তাঁর পরিবারের ওপর 'কুদৃষ্টি' রয়েছে। ভুক্তভোগীর স্বামী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তিনি ওই ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করেন। গৃহশান্তি ও স্বামীর রোগমুক্তির জন্য জল ছিটিয়ে মাথায় হাত রেখে আচার পালনের নাম করে অভিযুক্ত ফ্ল্যাটের ভিতর ঢোকে। এরপর বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ওই তরুণীকে যৌন নির্যাতন করে। অপরাধ ঘটানোর পর অভিযুক্ত তরুণীর কাছ থেকে ২০০ টাকা 'দক্ষিণা' হিসেবে নিয়ে চম্পট দেয়।
পুলিসি পদক্ষেপ ও গ্রেফতার
নির্যাতিতা তরুণী আতঙ্কে মানসিক আঘাত পেয়ে প্রথমে কাঁপছিলেন। পরবর্তীতে রাতে পাওয়াই থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ডিসিপি দত্ত নালাওড়ের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ পুলিস দল গঠিত হয়। প্রায় ১০০টিরও বেশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং অটোরিকশার সূত্র ধরে থানের কালওয়া এলাকা থেকে এফআইআর দায়েরের মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত অনিল শিন্দেকে গ্রেফতার করা হয়। জেরায় পুলিস জানতে পারে যে সে রূপান্তরকামী নয়, বরং ছদ্মবেশ ধরে ভিক্ষে ও প্রতারণা করত। আদালত অভিযুক্তকে পুলিসি হেফাজতে পাঠিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)