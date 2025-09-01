Husband Kills Wife: স্ত্রী কালো, মোটা! একদম সহ্য হত না... লক্ষ্ণীর গায়ে অ্যা*সিড ঢেলে জ্যা*ন্ত জ্বালাল...

Husband Kills Wife: স্ত্রী কালো, মোটা! একদম সহ্য হত না... লক্ষ্ণীর গায়ে অ্যা*সিড ঢেলে জ্যা*ন্ত জ্বালাল...
Rajasthan Crime: স্ত্রীর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল স্বামী। এই ঘটনায় নজিরবিহীন রায় দিল আদালত। অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ডের ঘোষণা আদালতের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রীর গায়ের কালো, চেহারা মোটা! একদম সহ্য হত না স্ত্রীকে। তাই প্রায়শই স্ত্রীকে কটূক্তি করত স্বামী। এমনকী এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। আচমকাই একদিন স্ত্রীর গায়ে অ্যাসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। মারাত্মক পুড়ে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।
এই হাড়হিম ঘটনায় নজিরবিহীন রায় দিয়েছে আদালত। অভিযুক্ত স্বামীকে মৃত্যদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত।
মৃত স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী। তাঁর স্বামী কিশন প্রায়ই তাঁকে গায়ের রঙ কালো হওয়ার জন্য উপহাস করত। এক রাতে কিশন তাঁর স্ত্রীকে বলে যে সে ওষুধ কিনে এনেছে এবং সেটি তাঁর স্ত্রীর পুরো শরীরে লাগিয়ে দেয়। লক্ষ্মী ওষুধে অ্যাসিডজাতীয় গন্ধ পাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ করেন।
স্ত্রী বারবার বললেও তিনি বিশ্বাস করেননি। এরপর তিনি স্ত্রীর পেটের ওপর একটি মোমবাতি জ্বালান। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর শরীরে আগুন লেগে যায়। যখন লক্ষ্মী আগুনে পুড়ছিলেন, তখন কিশন আরও ওষুধ (যা আসলে অ্যাসিড) গায়ে ঢেলে দেন। এতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়।
ঘটনার পরে রাজস্থানের উদয়পুর জেলার ভল্লভনগর থানায় কিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তাঁকে অতিরিক্ত জেলা আদালতে তোলা হয়। সরকারি কৌঁসুলি দিনেশ পালিওয়াল জানান, অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ নিয়ে কটূ কথা বলতেন, এবং সেই কারণেই তিনি অ্যাসিড ঢেলে আগুন ধরিয়ে খুন করেন। মারাত্মক পুড়ে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।
রায় ঘোষণা করার সময় বিচারক বলেন, এ ধরনের ঘটনা এখন অনেক বেড়ে গেছে। সমাজে আদালতের ভয় বজায় রাখার জন্য এই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
