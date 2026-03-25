Amazon Scam: অবিশ্বাস্য অ্যামাজন: অর্ডার করলেন তিন লাখ টাকা দামের গ্রাফিক্স কার্ড, বক্স খুলেই দেখলেন এসেছে ঘড়ি ডিটারজেন্ট পাউডার
Amazon Scam: অ্যামাজন থেকে ২.৯ লাখ টাকার দামী গ্রাফিক্স কার্ডের বদলে একটি ডিটারজেন্ট পাউডার পেলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট হতেই ভাইরাল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একজন ব্যাক্তি অভিযোগ করেছেন, তিনি অ্যামাজন থেকে ২.৯ লাখ টাকার দামী গ্রাফিক্স কার্ডের বদলে একটি ডিটারজেন্ট পাউডার পেয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি জানান, ডেলিভারি পাওয়ার পর তিনি দেখেন, প্যাকেটে কোম্পানির সিল কেটে আবার লাগানো হয়েছে। তাছাড়াও প্যাকেটের ওপর ভুয়ো বারকোড লাগানো ছিল। এই সমস্যাগুলির পরও অ্যামাজন ১৫ মিনিটের মধ্যেই অভিযোগটি বন্ধ করে দেয় এবং বর্তমানে টাকা ফেরত দিতেও অস্বীকার করে দেয়।
ক্রেতার নাম স্বাগত নায়েক। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অ্যামাজনে ২.৯ লাখ টাকার জালিয়াতি হয়েছে। আমরা আমাদের স্টার্ট-আপের জন্য গিগাবাইট আরটিএক্স ৫০৯০ অর্ডার করেছিলাম। কিন্তু তার বদলে ১ কেজি ঘড়ি ডিটারজেন্ট পাউডার পেয়েছি'। তিনি আরও বলেছেন, 'এই প্যাকেটটি ওপর 'ফুলফিল্ড বাই অ্যামাজন' লেখা ছিল অর্থাত্ প্যাকেটটি অ্যামাজনের গোডাউনে রাখা ছিল এবং সেখান থেকেই এসেছে'।
একটি আনবক্সিং ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি জানান, প্যাকেটের সিপিং লেবেলে লেখা ছিল প্যাকেটটির ওজন ১.৫৬ কেজি। যেখানে সাধারণত একটা আরটিএক্স ৫০৯০-এর ওজন প্রায় ৩ কেজির মতো হয়।
'হিসাব ভুল বলে না কিন্তু অ্যামাজনের তদন্ত ভুল বলছে। তাদের প্যাকেটের ওপর সিপিং লেবেলে ওজন লেখা ১.৫৬ কেজি। যেখানে প্যাকেটসহ আরটিএক্স ৫০৯০-এর ওজন হয় ৩ কেজি। ১.৫৬ কেজি মানে ঠিক ডিটারজেন্ট আর প্যাকেটের ওজনের মতো। কীভাবে গোডাউন থেকে এই প্যাকেজ পার হলো?' বলেন সেই ক্রেতা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টটি ভাইরাল হয়। সেই পোস্টে অনেক ব্যবহারকারী অনলাইনে কেনাকাটায় নিজেদের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। আবার অন্যদিকে, কেউ কেউ মনে করছেন, আনবক্সিং ভিডিয়োটি ভুয়ো।
একজন ব্যক্তি লিখেছেন, 'এইরকম ঘটনা আমার সাথে প্রায় ২ বছর আগে হয়েছিল। আমি তিন হাজার টাকার নাইকের জুতোর বদলে একটা কম দামী নন-ব্র্যান্ডেড জুতো পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেরতের আবেদন করেছিলাম কিন্তু এখনও পর্যন্ত পায়নি'।
আরেকজন বলেছেন, 'আমি আপনার ভিডিয়ো দেখেছি, যেটা পুরো এডিটেড লাগছে। আমি আসল ভিডিয়ো দেখতে চাই'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)