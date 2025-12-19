Delhi: পরিবারে ঝামেলা, কাজে বেরিয়ে খুন হয়ে গেলেন রতন! শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে ৬৯ বুলেট...

Delhi: পরিবারে ঝামেলা, কাজে বেরিয়ে খুন হয়ে গেলেন রতন! শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে ৬৯ বুলেট...
Delhi Crime: ভোরে কাজের জন্য বেরিয়েছিলেন ৫২ বছরের রতন। রাস্তাতেই তাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, তার শরীর থেকে মোট ৬৯ টি গুলি উদ্ধার করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পারিবারিক বিবাদের জেরে হাড়হিম খুন। প্রকাশ্যে ৫২ বছরের ব্যক্তিকে গুলিতে ঝাঁঝরা। ঘটনাটি সাউথ দিল্লির আয়া নগরের। নিহত ব্যক্তির নাম রতন লোহিয়া। পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছে, তাকে এক-দুবার গুলি করা হয়নি এবং তার শরীর থেকে মোট ৬৯টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিস আরও জানিয়েছে, একটি গাড়িতে থাকা দুষ্কৃতিরা তাকে গুলি করে। এই হত্যাকাণ্ডটি কনট্র্যাক্ট খুন হতে পারে বলে পুলিস সন্দেহ করছে। সূত্রের খবর, ভারতের বাইরে থাকা কিছু গ্যাংস্টারকে রতন লোহিয়াকে খুন করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি পুলিস জানায়, ৩০ নভেম্বর ভোরে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হলে কয়েকজন লোক রতন লোহিয়াকে ঘিরে ধরে এবং গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিস সেখানে পৌঁছে খালি কার্তুজ ও তিনটি তাজা গুলি উদ্ধার করে।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সকাল প্রায় ৬টার দিকে তিনজন দুষ্কৃতি আয়া নগরের সানডে মার্কেটের কাছে একটি কালো রঙের নিসান ম্যাগনাইট গাড়ির ভেতরে বসে রতনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তদন্তে দেখা গিয়েছে, গাড়িটির নম্বর প্লেট ইচ্ছাকৃতভাবে খুলে ফেলা হয়েছিল।
পারিবারিক বিরোধ:
রতনের পরিবার অভিযোগ করেছে, রামবীর লোহিয়া ও তার আত্মীয়রা এই খুনের পিছনে রয়েছে। তারা রামবীরের ছেলে অরুণের মৃত্যুর বদলা নিতে চেয়েছিল। গত ১৫ মে অরুণ গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন বাইকে থাকা দুই ব্যক্তি তাকে গুলি করে খুন করে। এই ঘটনায় রতনের বড় ছেলে দীপককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। রতনের মেয়ে জানান, রামবীর ও তার আত্মীয়রা দীর্ঘদিন ধরে তার বাবাকে হুমকি দিচ্ছিল। তিনি বলেন, তার বাবার সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। এদিকে, নিহতের বোন জানান, এই পারিবারিক বিরোধের শুরু হয়েছিল দুই পরিবারের নতুন প্রজন্মের মধ্যে হওয়া একটি সংঘর্ষ থেকে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে পঞ্জাবের মোহালিতে প্রকাশ্য একজন কাবাডি খেলোয়াড়কে গুলি করে খুন করা হয়। জানা যায়, গত সোমবার টুর্নামেন্ট চলাকালীন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি করে খেলোয়াড়কে খুন করে। নিহত খেলোয়াড়ের নাম রানা বালাচৌরিয়া। পুলিস জানায়, বাইকে করে আসা হামলাকারীরা সেলফি তোলার অজুহাতে রানার কাছে এসে হঠাৎ গুলি চালায়। প্রথমে গুরুতর আহত অবস্থায় রানাকে মোহালির বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মুখ ও শরীরের উপরের অংশে চার থেকে পাঁচটি গুলির ক্ষত ছিল।
