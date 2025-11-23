English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP Shocker: ওই ঘটনায় ধৃত তরুণের নাম অরুণ। জানা যাচ্ছে প্রিয়াংশীকে বারবার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল অরুণ। সেই প্রস্তাব অস্বীকার করায় ওই ঘটনা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 23, 2025, 07:31 PM IST
UP Shocker: আতঙ্কের উত্তরপ্রদেশ! বিয়ের প্রস্তাব অস্বীকার করায় ঘরে ঢুকে তরুণীর গলা দু-ফাঁক করে দিল বয়ফ্রেন্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর উত্তরপ্রদেশ। কাঁয়ে কাটা দেওয়ার মতো ঘটনা লখনউয়ের মোহনলালগঞ্জে। ঘরে ঢুকে ১৯ বছরের তরুণীর গলা ছুরি দিয়ে কেটে দিল এক তরুণ। পুলিস সূত্রে খবর, নিহত তরুণীর নাম প্রিয়াংশী। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের সংঘাতেই ওই ঘটনা। 

ওই ঘটনায় ধৃত তরুণের নাম অরুণ। জানা যাচ্ছে প্রিয়াংশীকে বারবার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল অরুণ। সেই প্রস্তাব অস্বীকার করায় ওই ঘটনা। হামলার আগে দুজনের মধ্য়ে প্রবল বাকবিতন্ডা হয় বলে জানিয়েছে পুলিস। একটি বাইকে চড়ে প্রিয়াংশীর ঘরে আসে অরুণ। তারপর ছুরি দিয়ে প্রিয়াশীর গলা কেটে দেয়।

ঘটনার পরেই প্রিয়াংশীর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় অরুণ। প্রতিবেশীরা পুলিসকে খবর দিলে অ্যাডিশনাল পুলিস কমিশনার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা এসে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন। 

লখনউ দক্ষিণের ডিসিপি নিপুন আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে ব্যাক্তিগত সমস্যার কারণেই এই ঘটনা। পলাতককে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য়, গত সপ্তাহেই প্রয়াগরাজে এক সেনা জওয়ান প্রায় একইভাবে খুন করেন তার বান্ধবীকে। বার বার বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর দীপক নামে ওই তরুণ ওই তরুণীকে খুন করে। যদিও অন্য এক তরুণীর সঙ্গে দীপকের এনগেইজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। গত ১০ নভেম্বর বাইকে চড়িয়ে ওই তরুণীকে সে একটি বাগানে নিয়ে যায় তারপর তার গলা কেটে মাটিতে পুঁতে দেয়। ঘচনার পাঁচদিন পরে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে একটি ব্যাগ থেকে ওই তরুণীর পরিচয় জানা যায়।

