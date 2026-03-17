Viral Video: আরে না, না: শুনতে শুনতে বুকে ট্রিগার চাপলেন পবন, হাসিমুখেই এফোঁড় ওফোঁড়
Delhi Crime: লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তলটি 'লক' করা আছে ভেবে পবন সেটি নিজের বুকে ঠেকিয়ে কসরত করছিলেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি চলে যায়। ভিডিয়ো রেকর্ডকারী বন্ধু বারবার তাকে সাবধান করলেও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিল তৈরির নেশাই হল কাল। পিস্তল নিয়ে কায়দাবাজি দেখাতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি। হাসিমুখে বুকে পিস্তল ধরে রিল তৈরির তোড়জোড়। ভিডিয়ো চলছে, আচমকাই ট্রিগারে হাত, গুলিতে ছিটকে গেলেন যুবক। ঘটনাটি দিল্লির। ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়া দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, চওড়া কাঁধের সুঠাম চেহারার পবন। পিস্তল হাতে সেটি লোড করার চেষ্টা করছেন তিনি। তিনি যখন ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়ান, তখন ভিডিয়োটি যিনি রেকর্ড করছিলেন তিনি বারবার সতর্ক করে বলছিলেন,
'চালাবি না ভাই।'
পবন মুচকি হেসে পিস্তলটি নিজের বুকের কাছে ধরেন। ভিডিওগ্রাফার চিৎকার করে বাধা দিয়ে বলেন, 'আরে না!' কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। একটি বিকট শব্দে গুলি চলে এবং পবন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পুলিস জানিয়েছে, পিস্তলটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল এবং সেটি যিনি ভিডিয়ো করছিলেন তারই। ভিডিয়োতে শোনা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি পবনকে পিস্তল লোড করার কায়দা শেখাচ্ছিলেন এবং বারবার সতর্ক করছিলেন যাতে তিনি গুলি না চালান।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পবন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন 'স্টান্ট' বা কসরত করে রিল বানাচ্ছিলেন। পবনের ধারণা ছিল পিস্তলটি 'লক' করা আছে। দুর্ভাগ্যবশত লকটি ঠিকমতো কাজ করেনি এবং সরাসরি তার বুকে গুলি লাগে। পুলিস এই ঘটনার অধিকতর তদন্ত শুরু করেছে। পবনের পরিবারের সদস্যরা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বিপজ্জনক ভিডিয়ো বানানোর ঝুঁকি নিয়ে পুলিস সাধারণ মানুষকে পুনরায় সতর্ক করেছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন ভাইরাল হওয়ার নেশায় এক যুবক চলন্ত ট্রেনের দরজায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি রোমাঞ্চকর 'রিল' তৈরি করা। ভিডিয়োটি করছিলেন তার এক বন্ধু বা কোনও সহযাত্রী। দেখা যায়, যুবকটি ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে শরীরের অর্ধেক অংশ বাইরের দিকে বের করে দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের অসাবধানতায় ঘটে যায় চরম বিপর্যয়।
ট্রেনটি যখন দ্রুতগতিতে একটি ইলেকট্রিক পোলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন যুবকটি খেয়াল করেননি যে পোলটি ঠিক কতটা কাছে। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীর সেই পোলের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। ধাক্কার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে যুবকটি তৎক্ষণাৎ ভারসাম্য হারিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান। ভিডিয়োর শেষ অংশে ক্যামেরাম্যান ও সহযাত্রীদের আর্তনাদ শোনা যায়।
