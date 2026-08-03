নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে আমরণ অনশনে দেবেন্দ্র, কে এই ঝাড়খণ্ডের 'ওয়াংচুক'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিটের পর এবার ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন-এর নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে আন্দোলেন হাজার হাজার পড়ুয়া। এই আন্দোলনের প্রধান ও পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো। তাঁর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনকে আবারওতীব্র করে তুলেছে। রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে চলমান এই আন্দোলনের মূল মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি। পুড়য়াদের দাবি, বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।
ছাত্র আন্দোলনের পরও সরকারকে নড়ানো যায়নি। তার পরেই মাহাতো রবিবার রাত থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর দাবি, অণশন ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর জন্য আন্দোলনটি এখন "এখনই নয়তো কখনোই নয়" পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।
গত ৫ জুলাই ১৪তম ঝাড়খন্ড সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। তার পরেই এই প্রতিবাদ শুরু হয়। পরীক্ষার্থীদের দাবি, পরীক্ষায় বেশকিছু গরমিল হয়েছে। তার পর থেকেই পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। গত ২৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া দিনরাত সত্যাগ্রহ এবং ২৯ জুলাই থেকে স্টেডিয়ামে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হওয়া অবস্থান ধর্মঘট চলছে।
মাহাতোর দাবি, JPSC পরীক্ষা, JSSC কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল পরীক্ষা এবং অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের সিবিআই ও ইডি তদন্ত হোক। এনিয়ে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত JPSC প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল করতে হবে।
সোস্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে মাহাতো জানান, গত ৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া লড়াই এবং ২৫ জুলাই থেকে চলা দিবা-রাত্রির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এখন এক কঠিন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। শরীরে দুর্বলতা অনুভব করছি ঠিকই, তবে শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার এনে দেওয়ার সংকল্প আগের চেয়েও এখন আরও বেশি দৃঢ়। এই লড়াই কোনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, বরং ঝাড়খণ্ডের লাখ লাখ তরুণ চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যতের লড়াই।
রাঁচির একটি গ্রামে বাড়ি দেবেন্দ্র মাহাতোর। বুন্দুতে প্রাথমিক শিক্ষা। রাঁচির ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা। সংস্কৃতের পাশাপাশি কুড়মালী, উপজাতীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর। ব্যাচেলর অব এডুকেশন ডিগ্রিও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। মাহাতো ২০২৪ সালের ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে তামাড় আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন। মাহাতো ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তিনি স্কলারশিপ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিয়োগ বিধিমালা, সংরক্ষণ নীতি এবং JPSC ও JSSC দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় অনিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছেন।
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