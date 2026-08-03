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নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে আমরণ অনশনে দেবেন্দ্র, কে এই ঝাড়খণ্ডের 'ওয়াংচুক'

Sonam Wangchuk of Jharkhand: সোস্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে মাহাতো জানান, গত ৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া লড়াই এবং ২৫ জুলাই থেকে চলা দিবা-রাত্রির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এখন এক কঠিন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:15 PM IST
নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে আমরণ অনশনে দেবেন্দ্র, কে এই ঝাড়খণ্ডের 'ওয়াংচুক'

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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