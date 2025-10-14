Father Son Death: কোলেই মৃত্যু ছেলের, নিথর ছেলেকে আঁকড়ে দম ছাড়লেন শোকে কাতর বাবাও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 14, 2025, 03:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মর্মান্তিক! হৃদয়বিদারক! কোলেই মৃত্যু ছেলের... ছেলেকে হারিয়ে শোকে মূহ্যমান বাবাও মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে। নিথর ছেলের শরীর আঁকড়ে ধরেই দম ছাড়লেন বাবা। মঙ্গলবার সকালে হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু-কাশ্মীরের বানিহালের তেথার এলাকায়। একইসঙ্গে ছেলে ও বাবার মৃত্যু, মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃতের নাম শাবির আহমেদ গণিয়া। বয়স ৪৫ বছর তেথার বানিহালের বাসিন্দা মোহাম্মদ আকবর গণিয়ার ছেলে শাবির আহমেদ গণিয়া তাঁর ১৪ বছর বয়সী ছোট ছেলে সাহিল আহমেদকে নিয়ে হাসপাতালে আসছিলেন। কিছুদিন ধরেই অসুস্থ কিশোর সাহিল আহমেদকে হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় হঠাৎ করেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই তার মৃত্য়ু হয়। 

হাসাপাতালে নিয়ে আসা হলে, চিকিৎসকরা সাহিলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই প্রাণহীন, স্পন্দনহীন ছেলের নিথর শরীর আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবা শাবির। পুত্রশোকে মূহ্যমান শাবির ঘটনাস্থলেই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বাবা শাবির আহমেদরেও। ছেলের নিথর শরীর কোলে আঁকড়েই দম ছাড়েন শাবির। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় সমগ্র তেথার বানিহাল এলাকায় গভীর শোকের ছায়া।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

