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স্ত্রী-মেয়েকে মেরে ছেলেকেও পুকুরে ধাক্কা, শেষরক্ষা হল না, ৮ বছরের শিশুর কথায় বাবার কীর্তি ফাঁস

Madhya Pradesh Horror: পুলিসের বক্তব্য, আট বছরের শিশুটি পুলিসের একটি টহলদারি গাড়িকে থামায়। তারপর....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:37 PM IST
স্ত্রী-মেয়েকে মেরে ছেলেকেও পুকুরে ধাক্কা, শেষরক্ষা হল না, ৮ বছরের শিশুর কথায় বাবার কীর্তি ফাঁস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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