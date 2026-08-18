/স্ত্রী-মেয়েকে মেরে ছেলেকেও পুকুরে ধাক্কা, শেষরক্ষা হল না, ৮ বছরের শিশুর কথায় বাবার কীর্তি ফাঁস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেন, এনিয়েই পারিবারিক অশান্তি। তার জেরে ১১ মাসের মেয়ে ও স্ত্রীকে শুধু মেরে ফেলাই নয়, ৮ বছরের ছেলেকে পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিলেন এক ব্যক্তি। ভয়ংকর ওই ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। কিন্তু এতকিছুর পরও শেষরক্ষা হল না। বরাত জোরে বেঁচে গেল ছেলে। আর সেই ছেলেই পুলিসকে বলে দিল সবকিছু। পুকুরে ফেলে দেওয়ার পর কোনওক্রমে সে পুকুর থেকে উঠে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে-ই বাবার কীর্তি ফাঁস করে দেয় গ্রামবাসীদের কাছে।
গত সোমবার গভীর রাতে কানাডিয়া থানার অন্তর্গত ঝালরিয়া গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। শিশুটির কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর পুলিস এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রাতভর তল্লাশি অভিযান চালায়। পরবর্তীতে হিঙ্গোনিয়া পুকুর থেকে ওই মহিলা ও তাঁর মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে।
পুলিসের বক্তব্য, আট বছরের শিশুটি পুলিসের একটি টহলদারি গাড়িকে থামায়। তারপর জানায় যে তার বাবা তার মা ও বোনকে মারধর করার পর পুকুরে ফেলে দিয়েছে। ছেলেটি আরও জানায়, তার বাবা তাকেও পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু জলে ডোবার ভান করে এবং পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় ধরে কোনোক্রমে বেঁচে যায়। পরে সে গোটা ঘটনা গ্রামবাসীদের বলে।
শিশুটির কাছ থেকে ঘটনাটি জানার পরই পুলিসের একটি দল দ্রুত ওই পুকুরের কাছে পৌঁছে যায়। তবে অন্ধকারের কারণে তল্লাশি চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর ডাকা হয় এসডিইআরএফ টিমকে। তারা রাতভর অভিযান চালিয়ে পুকুর থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। নিহতরা হল ৩২ বছর বয়সী অনিতা এবং তাঁর ১১ বছর বয়সী মেয়ে মাহি। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযুক্ত সুনীল চৌহান পেশায় একজন ড্রাইভার। পুলিস জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ লেগেই থাকত। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, চৌহান তাঁর স্ত্রীর মোবাইল ফোনে বেশকিছু অচেনা নম্বর দেখতে পান। স্ত্রী অন্য কারও সাথে কথা বলেন এমন সন্দেহ হয় তার। এ নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় তাঁদের মধ্যে আবারও ঝগড়ে হয়। বিবাদের একপর্যায়ে চৌহান তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের পুকুরের কাছে নিয়ে যান। শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে অনিতার শ্বাসরোধ করেন এবং তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। এরপর তিনি মেয়ে মাহিকে গভীর জলে ঠেলে ফেলে দেন এবং ছেলেকেও পুকুরে ছুঁড়ে ফেলেন।
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