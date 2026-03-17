English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Father-Daughter Death: চোখে কেন কিছুই দেখি না, অন্ধ হয়ে যাচ্ছি: হতাশায় দুবছরের মেয়েকে আগলে ২৩ তলা থেকে শূন্যে ঝাঁপ বাবার

Father-Daughter Death: চোখে কেন কিছুই দেখি না, অন্ধ হয়ে যাচ্ছি: হতাশায় দু'বছরের মেয়েকে আগলে ২৩ তলা থেকে শূন্যে ঝাঁপ বাবার

Gurugram Shocker: করোনায় আক্রান্ত হয় এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। তারপর থেকে অন্য চোখেও কম দেখতেন এবং চরম অবসাদ ভুগতেন। আচমকাই সোমবার সকালে মেয়েকে নিয়ে পার্কে যাবেন বলে বেরোন। তারপরই ভয়ংকর পদক্ষেপে নিমেষে সব শেষ হয়ে যায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 17, 2026, 02:24 PM IST
Father-Daughter Death: চোখে কেন কিছুই দেখি না, অন্ধ হয়ে যাচ্ছি: হতাশায় দু'বছরের মেয়েকে আগলে ২৩ তলা থেকে শূন্যে ঝাঁপ বাবার
মেয়েকে নিয়ে মরণঝাঁপ বাবার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোলে দুই বছরের মেয়ে। ব্লিডিংয়ের ২৩ তলা থেকে মরণঝাঁপ স্কুল মালিক। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক গুরুগ্রামের সেক্টর ১০২ এলাকার একটি হাউজিং সোসাইটিতে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রাহুল বিজয়রান (৩৫), যিনি দিল্লির নাংলোই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস জানিয়েছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। রাহুলের স্ত্রী নীতু ডাহিয় তখন বাড়িতে রান্না করছিলেন। রাহুল তার মেয়ে ভামিকাকে পার্কে খেলার নাম করে নীচে নিয়ে যান। কিন্তু পার্কে না গিয়ে তিনি ওই সোসাইটির ৫ নম্বর টাওয়ারের ২৩ তলায় ওঠেন এবং সেখান থেকে সন্তান-সহ ঝাঁপ দেন। চিৎকার শুনে নীতু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর স্বামী ও সন্তান নীচে পড়ে আছে। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্তে নেমে পুলিস কিছু অসংগতি খুঁজে পেয়েছে। রাহুল ৯ নম্বর টাওয়ারে থাকতেন, কিন্তু তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন ৫ নম্বর টাওয়ার থেকে। পুলিস এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

কেন এই চরম পদক্ষেপ
মৃতের ভাই অমিত জানান, ২০১৪ সালে রাহুলের বিয়ে হয়েছিল। তাদের ১১ বছরের আরও একটি মেয়ে রয়েছে, যে দেরাদুনের একটি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অমিতের দাবি, করোনা মহামারীর সময় রাহুল কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এর ফলে তার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। অন্য চোখেও তিনি খুব কম দেখতেন। এই শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। প্রাথমিক ধারণা, সেই হতাশা থেকেই তিনি এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন।

সাব-ইন্সপেক্টর জগমল সিং জানিয়েছেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে বা অভিযোগ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে পুলিস পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে যে কেন তিনি নিজের টাওয়ার ছেড়ে অন্য টাওয়ারে গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৪ মার্চ রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃতদেহ। পুলিস উদ্ধার করে ১৭ পাতার সুইসাইড নোট। যা পড়লে গা শিউড়ে উঠবে। তারপর থেকেই তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যেই পুলিস রাজকোট এইমসের ৫ পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে।

আত্মঘাতী পড়ুয়ার নাম রতন কুমার মেঘওয়াল। তিনি রাজস্থানের জয়সলমেররে বাসিন্দা। রাজকোটের এইমসের এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন রতন। গত শনিবার সকালে রাজকোটের পারাপিপালিয়া রেলক্রসিংয়ের কাছে রেললাইনের ধারে রতন কুমারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধীগ্রাম পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি হেফাজতে নেয় এবং তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকেই পুলিস ১৭ পাতার সুইসাইড নোটটি উদ্ধার করে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Gurugram suicideprivate school operator suicidesuicideGurgaon suicide
পরবর্তী
খবর

LPG tanker Shivalik arrives: ৫৪,০০০ টন LPG নিয়ে ভারতে পৌঁছাল শিবালিক: বিধিনিষেধও শিথিল কেন্দ্রের, মাসে কটি সিলিন্ডার এখন?
.

পরবর্তী খবর

Oscars 2026: তৃতীয়বার অস্কারের মঞ্চে প্রিয়াঙ্কা, সাদা গাউনে রেড কার্পেটে 'দেশি গার্ল...