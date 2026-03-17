Father-Daughter Death: চোখে কেন কিছুই দেখি না, অন্ধ হয়ে যাচ্ছি: হতাশায় দু'বছরের মেয়েকে আগলে ২৩ তলা থেকে শূন্যে ঝাঁপ বাবার

Father-Daughter Death: চোখে কেন কিছুই দেখি না, অন্ধ হয়ে যাচ্ছি: হতাশায় দু'বছরের মেয়েকে আগলে ২৩ তলা থেকে শূন্যে ঝাঁপ বাবার
Gurugram Shocker: করোনায় আক্রান্ত হয় এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। তারপর থেকে অন্য চোখেও কম দেখতেন এবং চরম অবসাদ ভুগতেন। আচমকাই সোমবার সকালে মেয়েকে নিয়ে পার্কে যাবেন বলে বেরোন। তারপরই ভয়ংকর পদক্ষেপে নিমেষে সব শেষ হয়ে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোলে দুই বছরের মেয়ে। ব্লিডিংয়ের ২৩ তলা থেকে মরণঝাঁপ স্কুল মালিক। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক গুরুগ্রামের সেক্টর ১০২ এলাকার একটি হাউজিং সোসাইটিতে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রাহুল বিজয়রান (৩৫), যিনি দিল্লির নাংলোই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।
পুলিস জানিয়েছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। রাহুলের স্ত্রী নীতু ডাহিয় তখন বাড়িতে রান্না করছিলেন। রাহুল তার মেয়ে ভামিকাকে পার্কে খেলার নাম করে নীচে নিয়ে যান। কিন্তু পার্কে না গিয়ে তিনি ওই সোসাইটির ৫ নম্বর টাওয়ারের ২৩ তলায় ওঠেন এবং সেখান থেকে সন্তান-সহ ঝাঁপ দেন। চিৎকার শুনে নীতু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর স্বামী ও সন্তান নীচে পড়ে আছে। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
তদন্তে নেমে পুলিস কিছু অসংগতি খুঁজে পেয়েছে। রাহুল ৯ নম্বর টাওয়ারে থাকতেন, কিন্তু তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন ৫ নম্বর টাওয়ার থেকে। পুলিস এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।
কেন এই চরম পদক্ষেপ
মৃতের ভাই অমিত জানান, ২০১৪ সালে রাহুলের বিয়ে হয়েছিল। তাদের ১১ বছরের আরও একটি মেয়ে রয়েছে, যে দেরাদুনের একটি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অমিতের দাবি, করোনা মহামারীর সময় রাহুল কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এর ফলে তার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। অন্য চোখেও তিনি খুব কম দেখতেন। এই শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। প্রাথমিক ধারণা, সেই হতাশা থেকেই তিনি এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন।
সাব-ইন্সপেক্টর জগমল সিং জানিয়েছেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে বা অভিযোগ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে পুলিস পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে যে কেন তিনি নিজের টাওয়ার ছেড়ে অন্য টাওয়ারে গিয়েছিলেন।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
