Zee News Bengali
Delhi CM Rekha Gupta Attacked: দিল্লিতে বেজেছে কুকুরের মৃ*ত্যুঘণ্টা! বদলা নিতেই মুখ্যমন্ত্রীর গালে চড় 'পশুপ্রেমী' রাজেশের...

CM Rekha Gupta Attacked: মুখ্যমন্ত্রীকে চড়, চুল ধরে টানা! হামলাকারীর মা জানালেন, ছেলে পশুপ্রেমী। কুকুরদের সরানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে তিনি বিরক্ত ছিলেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 20, 2025, 02:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে তোলপাড় রাজধানী। নিজের বাড়িতেই মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আক্রান্ত। সাপ্তাহিক 'জনশুনানি'তে মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীকে চড়, চুলের মুঠি ধরা হয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীকে আটক করা হয়।

হামলাকারীর নাম রাজেশ সাকরিয়া, যার আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। গুজরাতের রাজকোটের বাসিন্দা রাজেশ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর হামলাকারী রাজেশের মা চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন।

রাজেশের মা ভানু সাকরিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমার ছেলে কুকুর ভালোবাসে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশে সে খুব রেগে গিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তায় থাকা কুকুরদের ধরে শেলটারে পাঠানো হবে — এটা শুনেই সে দিল্লি চলে যায়। আমরা আর কিছু জানি না।'

অন্য একজন দাবি করেন, রাজেশ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। কারণ তার এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দিল্লি পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

ঠিক কী ঘটেছিল?
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাজেশ কিছু কাগজপত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যান। পকথনের সময় হঠাৎ করে তিনি চিৎকার শুরু করেন এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, সে সময় রাজেশ নেশাগ্রস্ত ছিলেন, তবে এই তথ্য এখনও নিশ্চিত নয়।

ঘটনাস্থলে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ফেলে। এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং দিল্লি পুলিস হামলার আসল কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ:

বিজেপি দাবি করেছে, এই হামলার পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিংহ সিরসা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাজ বিরোধীরা সহ্য করতে পারছে না। কে এই হামলাকারীর পেছনে রয়েছে, তা জানতে তদন্ত চলছে।'

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Delhi Chief Minister AttackedDelhi Chief Minister Rekha Gupta Attackeddelhi chief minister rekha gupta
