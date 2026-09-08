/প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানস্থল থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার ২, উদ্ধার PMO-র ভুয়ো আইডি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভুয়ো পিএমও-র আইডি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে ঢুকে পড়ল এর যুবক। তার নিরাপত্তা কর্মীর কাছ থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। কীভাবে পিএমও-র আইডি কার্ড নিয়ে ওই যুবক প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে ঢুকে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় যে ফাঁক রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল।
মঙ্গলবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে(NMACC) গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-এর উদ্বোধনের কথা ছিল। সোমবার গভীর রাতে সেখান থেকেই ২ জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে একজনের দাবি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অফিসার। নাম রোহন পারেখ। তার কাছ থেকে একটি ভুয়ো পিএমও-র আইডি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পরেখের সঙ্গে ছিল তার এক দেহরক্ষী। তার কাছেই ছিল একটি আগ্নেয়াস্ত্র। এনিয়ে তদন্ত করছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।
আটক দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাদের মোবাইল ফোন, পরিচয়পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
মঙ্গলবার থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টের সপ্তম সংস্করণ। ২০২০ সাল থেকে, অর্থের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নীতি-নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক,কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফিনটেক কোম্পানি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্যদের একত্রিত করে জিএফএফ (GFF) এর সভা হয়ে থাকে। এই উৎসবের মূল লক্ষ্য হল প্রযুক্তিবিদ, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি যৌথ মঞ্চে একত্রিত করা। ডিজিটাল পেমেন্ট এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ভারতের অর্জনকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে নতুন প্রযুক্তিগুলোকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করা।
এবছরের আলোচনার বিষয় ছিল-
মানুষের নির্দেশ ছাড়াই জটিল আর্থিক কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম এআই।
কোড বা ডিজিটাল চুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন ব্যবস্থা।
তথ্য সুরক্ষা এবং জটিল হিসাব-নিকাশের জন্য আধুনিক গণনা প্রযুক্তি।
বিশ্বজুড়ে সাধারণ নাগরিক, ব্যবসা ও সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সবার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা।
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