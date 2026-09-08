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প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানস্থল থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার ২, উদ্ধার PMO-র ভুয়ো আইডি

Man Arrest from PM Event Venue: আটক দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাদের মোবাইল ফোন, পরিচয়পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:37 PM IST
প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানস্থল থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার ২, উদ্ধার PMO-র ভুয়ো আইডি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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