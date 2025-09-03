English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mangaluru college student sexually assault: কলেজের জুনিয়রের সঙ্গে ইন্সটাগ্রামে প্রেমের অভিনয়! ঝর্নার নির্জন পরিবেশে ৩ পিশাচের লালসার শিকার...অশ্লীল ভিডিয়ো বাজারে...

Mangaluru Horror: পুলিস জানিয়েছে, নাবালিকাটিকে প্রথমে ম্যাঙ্গালোরের ভালাচিলের একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর আডায়ার জলপ্রপাতের কাছে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 3, 2025, 01:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ ঘটনা! ইনস্টাগ্রামে পরিচয় হওয়া এক যুবকের প্রেমে পড়ে ম্যাঙ্গালুরুর কিণ্ণিকম্বলার এক জুনিয়র কলেজ ছাত্রী। এরপর প্রেমের নামে গণধর্ষণ করা হয় সেই ছাত্রীকে এবং এই ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করে অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 

পুলিস জানিয়েছে, নাবালিকাটিকে প্রথমে ম্যাঙ্গালোরের ভালাচিলের একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর আডায়ার জলপ্রপাতের কাছে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানেই এই অপরাধ ঘটে। ম্যাঙ্গালুরু পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে।

সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধান অভিযুক্ত কার্তিক দুই মাস আগে নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে অনলাইনে বন্ধুত্ব করে। এরপর নিয়মিত যোগাযোগ বাড়তে থাকে। 

২৯শে জুন, সে মেয়েটিকে ভালাচিলের একটি হোটেলে দুপুরের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং তারপর তাকে তার স্কুটারে করে আডায়ার জলপ্রপাতের কাছে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে কার্তিক তাকে ধর্ষণ করে, আর তার সহযোগী রাকেশ সালডানাও তাকে ধর্ষণ করে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, কার্তিক এই ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে এবং পরে তার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে। 

পুলিস জানিয়েছে যে, ভিডিয়ো প্রচারে সাহায্য করার জন্য আরও পাঁচজন, জীবন, সন্দীপ, রক্ষিত, শ্রাবণ এবং সুরেশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অশ্লীল ক্লিপটি দ্রুত পুলিসের নজরে আসে। কোন কোন ডিভাইসে এটি শেয়ার করা হয়েছে, পুলিস তা চিহ্নিত করে। 

পুলিসকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, নির্যাতিতা, হামলার এবং ডিজিটাল হেনস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে অভিযোগ দায়ের করার পর এই গ্রেফতার করা হয়। সাতজনকেই এখন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুর চাঞ্চল্যকর ঘটনা: ইনস্টাগ্রামে নাবালিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণ ও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার; ২০ বছরের কারাদণ্ড।

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

