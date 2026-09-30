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VIRAL VIDEO: চেনা তেল শোধনাগারেই ভয়াল বিস্ফোরণ! শহর কাঁপিয়ে ফাটল একাধিক বাড়িঘরে, রাক্ষুসে আগুন আতঙ্কে ঘরছাড়া বাসিন্দারা

 Mangaluru Oil Refinery Massive Explosion: চেনা তেল শোধনাগারেই ঘটে গেল ভয়াল বিস্ফোরণ! পুরো শহর কাঁপিয়ে ফাটল একাধিক বাড়িঘরে, রাক্ষুসে আগুন আতঙ্কে ঘরছাড়া বাসিন্দারা

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 30, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 05:52 PM IST
VIRAL VIDEO: চেনা তেল শোধনাগারেই ভয়াল বিস্ফোরণ! শহর কাঁপিয়ে ফাটল একাধিক বাড়িঘরে, রাক্ষুসে আগুন আতঙ্কে ঘরছাড়া বাসিন্দারা
Image Credit: আগুন-ধোঁয়ার গ্রাসে এলাকা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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তেল শোধনাগারে ভয়াল বিস্ফোরণ, কাঁপল শহর... রাক্ষুসে আগুন আতঙ্কে ঘরছাড়া বাসিন্দারা
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