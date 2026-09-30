/VIRAL VIDEO: চেনা তেল শোধনাগারেই ভয়াল বিস্ফোরণ! শহর কাঁপিয়ে ফাটল একাধিক বাড়িঘরে, রাক্ষুসে আগুন আতঙ্কে ঘরছাড়া বাসিন্দারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্ণাটকের মেঙ্গালুরু থেকে এল হাড়হিম খবর। যা বুক কাঁপিয়ে দেল। বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের (এমআরপিএল) তেল শোধনাগার কেঁপে গেল ভয়াল বিস্ফোরণে। যার ফলে বাজপে, কালাভারু, বাইকামপাড়ি, জোকাট্টে, সুরাতকাল এবং কাটিপাল্লা-সহ আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা এই কম্পন অনুভব করেছেন। হাইড্রো সালফার ট্রিটমেন্ট ইউনিটে অগ্নিকাণ্ডের জেরেই এই বিরাট বিস্ফোরণ। বুক কাঁপানো কিছু ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ঘন ধোঁয়া আশেপাশের এলাকাকে গ্রাস করে ফেলেছে। জানা গিয়েছে জোকাট্টে এলাকায় তেল শোধনাগারের তৃতীয় প্ল্যান্টটি রয়েছে, সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটে। শীঘ্রই ওই স্থাপনা থেকে বিশাল অগ্নিকাণ্ড ও ঘন ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছে। জোকাট্টে গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও তার আশেপাশের বাসিন্দারা জানান যে, বাড়িঘর কেঁপে ওঠায়, তাঁরা তীব্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিছু বাড়িতে ফাটলও ধরেছে।
কী বলছে স্থানীয় মানুষ?
রিফাইনারির নিকটবর্তী এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, 'দেখুন এই প্লান্ট আমাদের বাড়ির কাছেই অবস্থিত। এদিন ঘটনাটি ঘটেছিল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে। বিস্ফোরণের শব্দ ছিল অত্যন্ত তীব্র। এর ফলে আমাদের বাড়ির জানালা ও গেটের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আশেপাশের আরও কিছু আবাসিক এলাকায় জানালার কাঁচ ভেঙে যাওয়া ও দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো ঘটনাও আমরা লক্ষ্য করেছি।' জানা গিয়েছে রিফাইনারি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশের এলাকা থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (ডিওয়াইএফআই) নেতা মুনির কাটিপাল্লার মতে, আতঙ্কের মধ্যে শীঘ্রই পঞ্চায়েত ভবনের কাছে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। জানা গিয়েছে তৃতীয় প্ল্যান্টটি যে ভবনে রয়েছে, তার নীচের অংশ আগুন ও ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।
ঠিক কী ঘটেছিল?
স্থাপনাটির ভেতরে ঠিক কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ বাইকামপাড়ি ও সুরাতকাল পর্যন্ত শোনা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমআরপিএল কর্তৃপক্ষ এখনও এই ঘটনা সম্পর্কে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করেনি। ম্যাঙ্গালুরু, পান্ডেশ্বর এবং আশেপাশের এলাকা থেকে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে বলেই খবর। পুলিশ-প্রশাসন ও এমআরপিএলের ঊর্ধ্বতন কর্তারা চত্বরে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের রিপোর্ট এই ঘটনায় ৮ জন আহত হয়েছেন। কারখানা চত্বরে আহত হয়েছেন ৪২ বছরের রাজেশ নামের এক ব্যক্তি। তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় শ্রীনিবাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তিনি এখন বিপদমুক্ত।
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