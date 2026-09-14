'জ্বলছে' প্রতিশোধের আগুন! ৪ নাগা বাড়িতে পালটা অগ্নিসংযোগ, মণিপুরে ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতিগত হিংসায় দীর্ণ মণিপুরে প্রতিশোধের আগুন! কুকি হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিশোধমূলক হামলায় মণিপুরের ৪টি নাগা বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। যারপরই মণিপুরে পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় কুকি-নাগা সংঘাতের আশঙ্কা জোরদার হয়ে উঠেছে। মণিপুরের তামেংলং জেলার খেদাঘরে চারটি নাগা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই পৃথক হামলায় কুকি সম্প্রদায়ের চারজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। তারপরই পালটা এই হামলা।
তামেংলং জেলার সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জেলা সদর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাড়িগুলোতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে বাড়িগুলো পরিত্যক্ত থাকায়, কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে কয়েক সপ্তাহ আগেই নাগারা ওই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অফিসার জানিয়েছেন, সিআরপিএফ-সহ নিরাপত্তা বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পালিয়ে গেছেন।
ওই অফিসার আরও বলেন, "জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বায়বোনি নামে জেলায় একটিমাত্র প্রত্যন্ত নাগা গ্রাম রয়েছে। সেখানে প্রায় ২০টি বাড়ি রয়েছে। সেখানে সিআরপিএফ-এর একটি স্থায়ী প্লাটুন মোতায়েন রয়েছে। বায়বোনি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মোলজোল কুকি গ্রামে ৩৮ আসাম রাইফেলসের একটি কলামও মোতায়েন রয়েছে।"
কুকি-জো কাউন্সিলের অভিযোগ, ২০২৬ সালের শুরু থেকে সশস্ত্র নাগা গোষ্ঠীগুলোর হাতে মণিপুরে নারী ও শিশুসহ কুকি-জো সম্প্রদায়ের ২২ জনেরও বেশি সদস্য খুন হয়েছেন। হিংসার অবসান ঘটনাতে অর্থপূর্ণ সমঝোতা ও আলোচনার উদ্যোগ নিতে রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের নেতাদের স্পষ্ট অনিচ্ছার অভাব রয়েছে। এর প্রতিকার করতে ভারত সরকারকে অবশ্যই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। মণিপুরের কোনও উগ্রপন্থীকে রেয়াত করা যাবে না। নইলে মণিপুরে পূর্ণ মাত্রায় সংঘাত শুরু হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কাউন্সিল।
প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া ভয়াবহ নাগা-কুকি সংঘাত প্রায় ৬ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় সেই সংঘাতে। ওদিকে ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া কুকি-মেইতেই হিংসয় ইতিমধ্যেই ২৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।
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