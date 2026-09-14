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'জ্বলছে' প্রতিশোধের আগুন! ৪ নাগা বাড়িতে পালটা অগ্নিসংযোগ, মণিপুরে ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু?

Manipur Violence: কুকি-জো কাউন্সিলের অভিযোগ, হিংসার অবসান ঘটনাতে অর্থপূর্ণ সমঝোতা ও আলোচনার উদ্যোগ নিতে রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের নেতাদের স্পষ্ট অনিচ্ছার অভাব রয়েছে। এর প্রতিকার করতে ভারত সরকারকে অবশ্যই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে বলে দাবি। নইলে মণিপুরে পূর্ণ মাত্রায় সংঘাত শুরু হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কাউন্সিল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 14, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:48 PM IST
'জ্বলছে' প্রতিশোধের আগুন! ৪ নাগা বাড়িতে পালটা অগ্নিসংযোগ, মণিপুরে ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ শুরু?
Image Credit: মণিপুরে হিংসা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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