/মণিপুরে ফের রক্তহোলি! কুকি বাবা-মাকে নৃশংস খুন, ৬ বছরের শিশুকেও... ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন, রহস্যময় নিখোঁজ মহিলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মণিপুরে ‘কালো দিন’! নাগা-কুকি বিরোধের জেরে ফের নতুন করে অশান্ত মণিপুর। তামেংলং ও নোনে জেলায় রক্তাক্ত হামলা! দুটি পৃথক হামলায় খুন ৪ জন। আহত এক শিশুও। হামলা ও খুনের ঘটনায় নাগা উগ্রপন্থীদের দিকে অভিযোগের আঙুল। মণিপুরে কি তবে ফিরছে ৯০-এর দশকের সেই রক্তক্ষয়ী দিন? দানা বাঁধছে আশঙ্কা।
উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর ফের অশান্ত। ফের রক্তক্ষয়ী সহিংসতা। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি পৃথক সশস্ত্র হামলায় কুকি সম্প্রদায়ের চারজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে এক দম্পতি রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের ৬ বছরের শিশুপুত্রও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে জখম। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিশুটিকে বাঁচাতে জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এদিকে এই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ এক মহিলা।
মণিপুরের তামেংলং ও নোনে জেলায় দুটি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটে। প্রথম হামলাটি ঘটে তামেংলং জেলার তোলেন গ্রামে। ভোর চারটের দিকে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা আচমকা হামলা চালিয়ে লিংজাঙ্গাই নামে এক মহিলাকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করে। তাঁর স্বামী সেইনেহ সিংসিটকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মারা যান। ওদিকে দম্পতির ৬ বছরের শিশু গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বিকেলে নোনে জেলার লংপি গ্রামে। চাল নিয়ে যাওয়ার সময় অতর্কিত হামলা চালানো হয়। হামলায় জুলি গ্যাংটে এবং থাংরোয়েল গ্যাংটে নামের ২ জন ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। নিহত জুলি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে। এদিকে তারপর থেকেই তাঁদের সঙ্গে থাকা এক মহিলা নিখোঁজ। কুকি নাগরিক সংগঠনগুলো এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এনএসসিএন-আইএম (NSCN-IM) এবং জেডইউএফ-কে (ZUF-K)-কে সরাসরি দায়ী করেছে। যদিও স্থানীয় নাগা গ্রাম কর্তৃপক্ষ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সব সম্প্রদায়কে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।
মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচন্দ সিং এই নৃশংস হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, "নিরপরাধ সাধারণ নাগরিকদের ওপর এমন কাপুরুষোচিত হিংসা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সমাজে এর কোনও স্থান নেই।" পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যে হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। নিখোঁজ মহিলার খোঁজে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।
এই ঘটনার পর নতুন করে নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোনো জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া ভয়াবহ নাগা-কুকি সংঘাত প্রায় ৬ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় সেই সংঘাতে। ওদিকে ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া কুকি-মেইতেই হিংসয় ইতিমধ্যেই ২৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।
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