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মণিপুরে ফের রক্তহোলি! কুকি বাবা-মাকে নৃশংস খুন, ৬ বছরের শিশুকেও... ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন, রহস্যময় নিখোঁজ মহিলা

Manipur Violence: কুকি নাগরিক সংগঠনগুলো এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এনএসসিএন-আইএম (NSCN-IM) এবং জেডইউএফ-কে (ZUF-K)-কে সরাসরি দায়ী করেছে। এই ঘটনার পর নতুন করে নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোনো জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 14, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:07 PM IST
মণিপুরে ফের রক্তহোলি! কুকি বাবা-মাকে নৃশংস খুন, ৬ বছরের শিশুকেও... ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন, রহস্যময় নিখোঁজ মহিলা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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মণিপুরে কুকি বাবা-মাকে নৃশংস খুন, ৬ বছরের শিশুকেও... ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন, নিখোঁজ মহিলা
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