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Manipur violence: ফের অশান্ত মণিপুর: পুড়ে খাক ঘরবাড়ি, নির্বিচারে গুলি; আগুন-ধ্বংসে মৃত কত?

Manipur violence: ভোররাতে  কাংপোকপি জেলায় কুকিদের গ্রামে হামলা দুষ্কৃতীদের। এলোপাথাড়ি গুলি, সঙ্গে ব্যাপক ভাঙচুর।  আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় সাতটি বাড়িতেও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST
Manipur violence: ফের অশান্ত মণিপুর: পুড়ে খাক ঘরবাড়ি, নির্বিচারে গুলি; আগুন-ধ্বংসে মৃত কত?
Image Credit: ফের অশান্ত মণিপুর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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