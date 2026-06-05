/Manipur violence: ফের অশান্ত মণিপুর: পুড়ে খাক ঘরবাড়ি, নির্বিচারে গুলি; আগুন-ধ্বংসে মৃত কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ফের অশান্ত মণিপুর। কাংপোকপি জেলায় নির্বিচারে গুলি! নিহত এক দম্পতি-সহ ৩ জন। পুড়ে খাক হয়ে গেল বেশ কয়েকটি বাড়ি।
মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় মূলত কুকি জনজাতির মানুষের বাস। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে দশ মিনিট। আজ, শুক্রবার ভোররাতে নিউ কেইথেলমানবি এলাকার লোইবোল গ্রামে হামলা চালায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। গ্রামে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে তারা। সঙ্গে ব্যাপক ভাঙচুর। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় সাতটি বাড়িতেও।
এদিকে গ্রামে যখন হামলা চলছে, তখনই প্রাণ হারান ৩ জন। পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার করে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতেরা হলেন লেতখংগাম হাওকিপ, তিনমেরি হাওকিপ এবং জাংমিনলাল হাওকিপ। এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠীই এই হামলা দায় স্বীকার করেনি। তবে নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠীর দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন কুকিরা।
সম্প্রতি মণিপুরে নাগা ও কুকি জনজাতির মধ্যে সংঘাত বেড়েছে। সপ্তাহ তিনেক আগে কুকি জনজাতির ১৪ জনকে পণবন্দি করার অভিযোগ ওঠে নাগাদের বিরুদ্ধে। নিখোঁজ ৬ জন নাগাও। এর আগে, চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কুকি জনজাতির বেশ কয়েকটি বাড়়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তখন অবশ্য ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল বিদ্রোহী নাগাদের গোষ্ঠী জেলিয়াংরং ইউনাইটেড ফ্রন্ট। তাদের দাবি, ওই বাড়িগুলি আফিম চাষের জন্য় ব্যবহার করা হচ্ছিল।
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