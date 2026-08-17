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বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিরাট রদবদল, নিতিন নবীনের টিমে বাংলার ২ নেতা, রয়েছেন আর কারা?

BJP Central Team: নতুন কমিটিতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে স্মৃতি ইরানি এবং রাম মাধবের। আট জন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে একমাত্র মহিলা স্মৃতি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:51 PM IST
বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিরাট রদবদল, নিতিন নবীনের টিমে বাংলার ২ নেতা, রয়েছেন আর কারা?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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