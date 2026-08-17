/বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিরাট রদবদল, নিতিন নবীনের টিমে বাংলার ২ নেতা, রয়েছেন আর কারা?

রাজীব চক্রবর্তী: নিতিন নবীনের টিমে বাংলার দুই নেতা। এভাবেই রাজ্য বিজেপিতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ভারসাম্যের বার্তা দিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছে মধুছন্দা করকে। একই সঙ্গে সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে দেওয়া হয়েছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব।
সোমবার দলের নতুন সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নিতিন নবীন দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় ৭ মাস পর প্রকাশ্যে এল নতুন কেন্দ্রীয় টিম। সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ১২ মহিলা নেত্রী। বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দলের সামাজিক সমীকরণও বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে নতুন কমিটিতে।
নতুন কমিটিতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে স্মৃতি ইরানি এবং রাম মাধবের। আট জন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে একমাত্র মহিলা স্মৃতি। প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবকে করা হয়েছে সহ-সভাপতি। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে দেওয়া হয়েছে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে দলের কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন তিনি। দলের মিডিয়া ইনচার্জ পদে বহাল রাখা হয়েছে অনিল বালুনিকে।
আট জন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ভিনোদ তাওড়ে এবং সুনীল বনসলকে রাখা হয়েছে। নতুন মুখ হিসেবে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ হরিশ দ্বিবেদী, রাজস্থানের প্রাক্তন সভাপতি সতীশ পুনিয়া, মধ্যপ্রদেশের ওবিসি নেতা গজেন্দ্র পটেল এবং সঞ্জয় ভাটিয়া।
বাংলার ক্ষেত্রে মধুছন্দা কর এবং মনোজ টিগ্গার অন্তর্ভুক্তি রাজ্যের সাংগঠনিক সমীকরণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।
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