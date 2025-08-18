English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Rajasthan Crime: ফের ড্রাম থেকে উদ্ধার ব্যক্তির পচাগলা দেহ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার আগে থেকে নিখোঁজ স্ত্রী এবং তিন সন্তান। এরই সঙ্গে বেপাত্তা বাড়ির মালকিনের ছেলে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 18, 2025, 10:53 AM IST
Rajasthan Horror: মেরঠকাণ্ডের ছায়া! নীল ড্রাম থেকে উদ্ধার স্বামীর প*চাগলা দে*হ, নিখোঁজ স্ত্রী-সহ বাড়ির মালিকের ছেলে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেরঠের মুসকানের কথা কেউ ভোলেনি। প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে হাড়হিম খুন, তারপর দেহ ১৫ টুকরো করে দেহাংশ ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। এবার সেই ছায়াই পড়ল রাজস্থানে।

ড্রাম থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্থানের আলওয়ারের একটি ভাড়া বাড়ির প্রথম তলা থেকে নীল ড্রামটি উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে আদর্শ কলোনি, তিজারা জেলায়।

বাড়ির ছাদে ড্রাম:
জানা গিয়েছে, বাড়ির মালকিন যিনি একজন বয়স্ক মহিলা তিনি কোনও কাজের জন্য ছাদে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যেতেই তাঁর নাকে পচা গন্ধ আসে। রবিবার তিনি সেখান থেকে ফিরে এসেই পুলিসকে খবর দেন। পুলিস ঘটনাস্থলে এসে ড্রাম থেকে ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। আরও জানা গিয়েছে, ড্রামের উপর একটি পাথর রাখা ছিল, যাতে দুর্গন্ধ বাইরে না আসে। ভিতরে অনেক কাপড়ের নিচে দেহটি ছিল। এবং দেহের গায়ে নুন লেগেছিল যাতে করে দেহ তাড়াতাড়ি পচে যায়। মৃতের গলায় ধারাল অস্ত্রের দাগও মিলেছে।

নিখোঁজ স্ত্রী এবং সন্তানরা:
পুলিস জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন এবং একটি ইটভাটায় কাজ করতেন। তাঁর নাম হংসরাজ। পুলিস আরও জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান নিখোঁজ। এরই সঙ্গে বেপাত্তা বাড়ির মালকিনের ছেলে জিতেন্দ্র। 

ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস জানিয়েছেন, হংসরাজ উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা এবং কিশনগড় বাস এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করতেন। দেড় মাস আগে তিনি এই বাড়ির ছাদে একটি ঘর ভাড়া নেন এবং স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ সেখানে থাকতেন। ঘটনার পর থেকে হংসরাজের স্ত্রী ও সন্তানরা নিখোঁজ। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি দলও ঘটনাস্থলে এসেছে। পুলিস ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

বাড়ির মালিকের ছেলের সঙ্গে পরকীয়া:
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হংসরাজ মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়শই জিতেন্দ্রের সঙ্গে মদ্যপান করতেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, জিতেন্দ্রর স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে। হংসরাজের স্ত্রী সুনিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা দুজনে মিলে হংসরাজে খুনের পরিকল্পনা করে। শনিবার থেকে তাঁরা দুজনেই বেপাত্তা।

