Hospital Fire: সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! মৃত কমপক্ষে...
Jaipur SMS Hospital Fire: জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে রবিবার রাতে বিধ্বংসী আগুন। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৯ জন গুরুতর রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগুনের কারণ হিসেবে শর্ট সার্কিট সন্দেহ করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার গভীর রাতে রাজস্থানের জয়পুরের সাওয়াই মান সিংহ (এসএমএস) হাসপাতালে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী আগুনে ৯ জন ক্রিটিক্যাল রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ট্রমা সেন্টারের ইনচার্জ ডা. অনুরাগ ধাকড় বলেন, আগুন লাগার সময় নিউরো আইসিইউ-তে ১১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছিল। তিনি জানান, স্টোর রুমে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আগুন লাগার ফলে পুরো ব্লিডিংয়ে হইচই পড়ে যায়। ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। স্টোরে রাখা বিভিন্ন নথিপত্র, আইসিইউ যন্ত্রপাতি, রক্তের নমুনা রাখার টিউব-সহ অনেক কিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
হাসপাতালের কর্মী ও রোগীর পরিবাররা মিলে রোগীদের সরিয়ে নিতে শুরু করেন। কেউ কেউ রোগী-সহ বিছানাও বাইরে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ফায়ার ব্রিগেড আসে এবং দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে থাকা এক ওয়ার্ড বয় বিকাশ সংবাদ সংস্থাকে বলেন, তিনি ও অন্যান্য কর্মীরা যতজন সম্ভব রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন।
তিনি বলেন, 'আমরা তখন অপারেশন থিয়েটারে ছিলাম। আগুনের খবর পেয়ে দ্রুত দৌড়ে যাই। আমরা তিন-চারজন রোগীকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরে আগুন এতটাই বেড়ে যায় যে আর ভেতরে ঢোকা সম্ভব ছিল না। আমরা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি।' তিনি আরও জানান, পরে পুলিস এলেও অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে তাঁরা বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারেনি।
ফায়ার সার্ভিস এসে দেখে পুরো ওয়ার্ড ধোঁয়ায় ভর্তি। আগুন নেভাতে ভবনের উল্টো দিকের জানালা ভেঙে কাজ শুরু করতে হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী যোগারাম পাটেল এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জওহর সিং বেধাম ট্রমা সেন্টারে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন।
যোগারাম পাটেল ও জওহর সিং বেধাম আসা মাত্রই দুই রোগীর আত্মীয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা অভিযোগ করেন, আগুন লাগার সময় হাসপাতালের কর্মীরা পালিয়ে যায় এবং পরে রোগীদের অবস্থার কোনও খোঁজও দিতে পারেনি। একজন রোগীর আত্মীয় বলেন, 'আমরা ধোঁয়া দেখে সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের জানাই, কিন্তু তারা গুরুত্ব দেয়নি। পরে আগুন লাগলে ওরাই আগে দৌড়ে পালায়। এখন আমরা আমাদের রোগীদের খবরও পাচ্ছি না। জানতে চাইলে কেউ কিছু বলছে না।'
