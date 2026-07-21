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গ্যাস লিক হতেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ! তিস্তা প্রজেক্টে ডেথ ট্র্যাপ, মৃত একাধিক শ্রমিক

Sikkim Tunnel Collapse: সুড়ঙ্গের ভেতরে মিথেন গ্যাসের মাত্রা মারাত্মক বেশি থাকায় উদ্ধারকারীরা আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে বেগ পাচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে যে উদ্ধারকারী দল ভেতরে ঢুকেছিল, তাদের কয়েকজন সদস্য মাথা ঘোরা এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় পড়েন। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 21, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:02 AM IST
গ্যাস লিক হতেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ! তিস্তা প্রজেক্টে ডেথ ট্র্যাপ, মৃত একাধিক শ্রমিক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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