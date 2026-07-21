/গ্যাস লিক হতেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ! তিস্তা প্রজেক্টে ডেথ ট্র্যাপ, মৃত একাধিক শ্রমিক

নারায়ণ সিংহ রায়: সিকিমের নামচি জেলায় নির্মীয়মাণ এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ADIT টানেলে ভয়াবহ ধস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু অন্তত ৮ শ্রমিকের। প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নির্মাণাধীন এই সামারডুঙ সুড়ঙ্গে গত সোমবার দুপুর ৩টে ৯ মিনিট নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু ১৮ জনেরও বেশি শ্রমিক ভেতরে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (SDRF), সিকিম পুলিস এবং অগ্নিনির্বাপক বিভাগ যৌথভাবে সেখানে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। তবে ঠিক কতজন ভিতরে রয়েছেন, তা এখনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।
প্রশাসন জানিয়েছে, সোমবার বিকেলে সন্দেহভাজন মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণের পর টানেলের প্রবেশপথ ধসে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, টানেলের প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভিতরে মিথেন গ্যাস জমে ছিল। সেই গ্যাস বের করার চেষ্টা চলাকালীন বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার জেরে টানেলের একটি অংশ ধসে পড়ে। প্রায় ১৬ জন শ্রমিক ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও ২৭ জনেরও বেশি শ্রমিক এখনও টানেলের গভীরে আটকে পড়েন। যাদের মধ্যে: ১৯ জন শ্রমিক, ২ জন পেটেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ, ৬ জন NHPC অফিসিয়াল রয়েছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনডিআরএফ (NDRF), এসডিআরএফ (SDRF), জেলা পুলিস এবং দমকল বাহিনী। তবে টানেলের ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস, অক্সিজেনের ঘাটতি এবং অত্যন্ত কম দৃশ্যমানতার কারণে উদ্ধারকাজে বড় বাধার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে রংপো দমকল বাহিনীর উদ্ধার অভিযান শ্বাসকষ্টের কারণে মাঝপথে বন্ধ করতে হয়। পরে এনডিআরএফের চেষ্টাও একই কারণে সফল হয়নি। উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া কয়েকজন কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
নামচির জেলা শাসক অনুপা তামলিং জানিয়েছেন, টানেলের সরু পথ, মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে উদ্ধার অভিযান অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। নির্মাণকাজের সময় ভূগর্ভস্থ শিলা স্তরে পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই গ্যাস জমে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান, যদিও বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনাস্থলে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন করা হয়েছে। গ্যাস মাস্ক ও বিশেষ সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে উদ্ধারকারী দল টানেলের ভিতরে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুরো উদ্ধার অভিযান জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে চলছে।
প্রতিকূল আবহাওয়া ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী গোটা ঘটনার ওপর নিয়মিত নজর রাখছেন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধারকাজে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
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