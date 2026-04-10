Boat Capsizes: ঢেউ তোলপাড় করা ভয়ংকর হাওয়া, কাঁপতে কাঁপতে মাঝনদীতে উলটোল নৌকা: বৃন্দাবনে যুমনার জলে শেষ ১০ পুণ্যার্থী

Boat Capsizes: ঢেউ তোলপাড় করা ভয়ংকর হাওয়া, কাঁপতে কাঁপতে মাঝনদীতে উলটোল নৌকা: বৃন্দাবনে যুমনার জলে শেষ ১০ পুণ্যার্থী
Mathura Boat Incident: জানা যায়, নৌকাটিতে অতিরিক্ত যাত্রী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভারসাম্য হারিয়ে নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় লোকজনও উদ্ধারকাজে হাত লাগান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর নৌকাডুবি। যাত্রীসমেত উলটে গেল নৌকা। দুর্ঘটনায় দশ ভক্ত ডুবেই মারা যান। এবং ২২ জনকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আরও বেশ কয়েকজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্ঘটনাটি ঘটে মথুরার বৃন্দাবনে যমুনা নদীতে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে নিখোঁজদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে।
জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে। যমুনা নদীর কেসি ঘাটে পন্টুন সেতুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নৌকাটি উলটে যায়। নৌকাতে সকলেই ভক্ত ছিলেন। মথুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্র প্রকাশ সিং জানিয়েছেন, নৌকাটিতে ৩০ জনেরও বেশি ছিলেন। যারা পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে বৃন্দাবন ঘুরতে এসেছিলেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, এলোপাথাড়ি হাওয়ার জন্য নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজে ধাক্কা খায় এবং যমুনা নদীতে উলটে যায়।
মথুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্র প্রকাশ সিং জানিয়েছেন যে, যমুনা নদীতে এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজদের জন্য তল্লাশি চলছে। মথুরা জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃন্দাবনে নৌকাডুবির ঘটনাটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'মথুরা জেলায় নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আমি কর্মকর্তাদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি। আমি ভগবান শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন প্রয়াত আত্মার শান্তি দেয়।'
মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান দ্রুত করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। একটি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশের মথুরায় নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অতিরিক্ত যাত্রী এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হবে।
