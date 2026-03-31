Temple Stampede: মঙ্গলে অমঙ্গল: প্রিয়জনদের সিপিআর, মুখে জল ছিটিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা, মন্দিরে হুড়োহুড়িতে পিষে মৃত ৮

Temple Stampede: মঙ্গলে অমঙ্গল: প্রিয়জনদের সিপিআর, মুখে জল ছিটিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা, মন্দিরে হুড়োহুড়িতে পিষে মৃত ৮
Bihar Nalanda Temple Stampede: মন্দিরের ভিডিয়ো এই মুহূর্তে ভাইরাল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রিয়জনদের সিপিআর (CPR) দিয়ে বা মুখে জল ছিটিয়ে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলে অমঙ্গল! সাতসকালে মন্দিরে মর্মান্তিক পদপিষ্ট। দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত আট মহিলা পূর্ণ্যার্থী। বিহারের এক শীতলা মন্দিরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মন্দিরে পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থীদের অতিরিক্ত ভিড় এবং হুড়োহুড়ির ফলে এই মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার হওয়ায় মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়ই এই দুর্ঘটনার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।
বিহার শরিফ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির। প্রতি মঙ্গলবারই ভক্তদের ভিড় থাকে। তবে এদিন ভিড় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, পুজো চলাকালীন হঠাৎ হুড়োহুড়ি শুরু হলে মহিলারা নীচে পড়ে যান এবং পদপিষ্ট হন। খবর পেয়েই স্থানীয় গ্রামবাসী ও পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মন্দিরের ভেতরে তখন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বিহার সরকার এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য সচিবকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পটনার কমিশনারকে দ্রুত বিহার শরিফে পাঠানো হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক মহিলাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভাইরাল হওয়া কিছু ছবিতে দেখা গিয়েছে, সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রিয়জনদের সিপিআর (CPR) দিয়ে বা মুখে জল ছিটিয়ে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। চারিদিকে আর্তচিৎকার আর কান্নায় এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পটনা থেকে আসা মমতা দেবী নামে এক ভক্ত প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তুলে বলেন, 'এখানে সবসময়ই ভিড় থাকে, কিন্তু আজ কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। অব্যবস্থাপনার কারণেই এই মৃত্যুগুলো হয়েছে।' অন্যদিকে, অবিনাশ কুমার নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। ভিড় সামলানোর জন্য ব্যারিকেড থাকলেও তা যথেষ্ট ছিল না।'
উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এক্স হ্যান্ডেলে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত হৃদয়বিদারক' বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান, 'সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানাই।' বর্তমানে নালন্দার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এই ঘটনা গত বছরের অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরের মর্মান্তিক স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে। সেবারও একাদশীর দিনে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মহিলা ও শিশু-সহ নয়জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।
