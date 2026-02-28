Massive Explosion: কাঁকিনাড়ায় ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল, ভরদুপুরে ছিন্নভিন্ন মানুষদের দেহাংশ ছিটকে পড়ল পাশের জমিতে...

Massive Explosion: কাঁকিনাড়ায় ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল, ভরদুপুরে ছিন্নভিন্ন মানুষদের দেহাংশ ছিটকে পড়ল পাশের জমিতে...
Andhra Pradesh Blast: ভরদুপুরে বাজি কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে শ্রমিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে। ঘটনায় ইতোমধ্যেই ২০ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। অন্ধ্রপ্রদেশের(Andhra Pradesh) কাকিনাড়ায় সামালকোটা মণ্ডলের ভেটলাপালেম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কারখানায় বাজি তৈরির কাজ চলাকালীন আচমকাই এই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে এবং লেলিহান শিখা আকাশে উঠতে দেখা যায়। কারখানাটি কৃষিজমির মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় বিস্ফোরণের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। প্রচণ্ড শব্দে আশেপাশের গ্রামের ঘরবাড়িও কেঁপে ওঠে এবং কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দেয়।
এখনও পর্যন্ত ২০ জন শ্রমিকের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনার সময় কারখানায় ৪০ জনেরও বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর ২.৪৫ নাগাদ 'সূর্য শ্রী' নামক ওই বাজি কারখানায় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে শ্রমিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলো শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী।
খবর পেয়েই স্থানীয় পুলিস ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বর্তমানে দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও কেউ আটকে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, বাজি তৈরির উপকরণের রাসায়নিক বিক্রিয়া বা অসাবধানতা থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে।
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভঙ্গলপুড়ি অনিতাকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই এলাকাটি বাজি তৈরির জন্য পরিচিত এবং এর আগেও এখানে বেশ কিছু ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কলকাতার আনন্দপুরে মোমো এবং ডেকরেটার্সের কারখানায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে। গত ২৬ জানুয়ারি ভোররাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়। গুদামগুলিতে দাহ্য পদার্থ এবং রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার মজুত থাকায় একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে, যা আগুনের তীব্রতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রায় ৩২ ঘণ্টার চেষ্টায় ১২টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ঘটনার সময় শ্রমিকরা কারখানার ভেতরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন ধোঁয়ায় বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভেতরেই আটকে পড়েন। উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে দগ্ধ দেহাংশ ও কঙ্কাল উদ্ধার করেন। শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিস 'পুষ্পাঞ্জলি ডেকরেটরস'-এর মালিক গঙ্গাধর দাস এবং ওয়াও মোমো কর্তৃপক্ষের দুই ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়।
