Maoist Surrender: সবাই সারেন্ডার করব, একটু সময় দিন প্লিজ়! ৩ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে মরিয়া চিঠি কোণঠাসা মাওবাদীদের...

Maoist Surrender: সবাই সারেন্ডার করব, একটু সময় দিন প্লিজ়! ৩ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে মরিয়া চিঠি কোণঠাসা মাওবাদীদের...
Maoist Surrender: ওই চিঠিতে সিপিআই(মাওবাদী) জানিয়েছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে তারা আত্মসমর্পণ করতে চান। এই সময়ে মধ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করা হোক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত এক বছরের একের পর এক অভিযান চলেছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। ছত্তীসগঢ় থেকে শুরু করে তেলঙ্গানা, নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন একের পর এক মাওবাদী নেতা। সর্বশেষ সংযোজন মাওনেতা হিড়মা ও তাঁর স্ত্রী রাজাম্মা। এরমধ্যেই বেশ কয়েকজন মাওবাদী আত্মসমর্পণও করেছেন। এরকম এক পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখল কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কস্টিট)। তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হল তারা আত্মসমর্পণ করতে চান।
ওই চিঠিতে সিপিআই(মাওবাদী) জানিয়েছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে তারা আত্মসমর্পণ করতে চান। এই সময়ে মধ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করা হোক। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।
সিপিআই(মাওবাদী) এর তরফে চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'আমরা হাতিয়ার ছাড়তে চাই। সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের অনুরোধ আমাদের সময় দেওয়া হোক। আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোাগ করে তাদের আমাদের এই বার্তা দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে। আমাদের অনুরোধ আগামী বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সময় দেওয়া হোক। ওই সময়ের মধ্যে মাও দমন অভিযান বন্ধ রাখা হোক।' সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের ওই প্রস্তাব রেডিওয়ে ঘোষণা করার আবেদন জানানো হয়েছে যাতে বিষয়টি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছতে পারে।
উল্লেখ্য়, কেন্দ্র সরকার জানিয়ে দিয়েছে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদীদের দমন করা হবে। এর জেরেই রাজ্য় রাজ্যে মাও দমন অভিযানের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার েমাওবাদীদের জন পুনর্বাসন কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু মাওবাদী আত্মসমর্পণও করেছেন।
