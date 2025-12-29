Actress arrested in Rs 10 crore extortion case: ছোটপর্দার নামী অভিনেত্রী শেষে তোলাবাজ! ১০ কোটি টাকা তুলতে গিয়ে হাতেনাতে কেস খেয়ে গেলেন... ছিঃ...

Actress arrested in Rs 10 crore extortion case: ছোটপর্দার নামী অভিনেত্রী শেষে তোলাবাজ! ১০ কোটি টাকা তুলতে গিয়ে হাতেনাতে কেস খেয়ে গেলেন... ছিঃ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ে চাঞ্চল্য। মারাঠি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে বড় তোলাবাজি মামলা, বিনোদন এবং আবাসন শিল্পে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। ওই অভিনেত্রীর কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিসের অ্যান্টি-এক্সটর্শন স্কোয়াড। শ্লীলতাহানির ভুয়ো অভিযোগে ফাঁসিয়ে ১০ কোটি টাকা আদায়ের ছক! মুম্বইয়ে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিসের অ্যান্টি-এক্সটরশন সেল (Mumbai anti extortion cell arrest)। অভিযোগ, সাজানো ঘটনায় এক ব্যবসায়ী পরিবারকে ফাঁসিয়ে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল, তারপর সেখান থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তোলার চেষ্টা চলছিল (Fake molestation extortion case)।
গ্রেফতার ও পুলিসি ব্যবস্থা
দুই মহিলার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ৩৯ বছর বয়সী হেমলতা পাটকর (ওরফে হেমলতা বান) এবং ৩৩ বছর বয়সী আমারিনা ইকবাল জাভেরি (ওরফে অ্যালিস)। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই অভিনেত্রীর কাছ থেকে ১০ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি হিসেবে, দেড় কোটি টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন তাঁরা।
ধৃতদের এসপ্ল্যানেড আদালতে হাজির করা হলে সোমবার পর্যন্ত পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীরা আদালতকে জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। হেমলতা পাটকরের হাতের লেখার নমুনা এবং আমারিনা জাভেরির কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের কাজ এখনও বাকি।
বিনোদন জগতের যোগসূত্র
এই মামলাটি বিশেষ চর্চায় আসার মূল কারণ হেমলতা পাটকরের পারিবারিক পরিচয়। তিনি মারাঠি বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রবীণ মারাঠি অভিনেত্রী অর্চনা পাটকরের পুত্রবধূ। অর্চনা পাটকর জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'আই কুঠে কে করতে' (Aai Kuthe Kay Karte)-তে কাঞ্চন দেশমুখের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অত্যন্ত পরিচিত। এই যোগসূত্র প্রকাশ্যে আসতেই মারাঠি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মহলে তীব্র আলোড়ন ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
অভিযোগের প্রেক্ষাপট
মুম্বইয়ের গোরেগাঁও পশ্চিমের ৫২ বছর বয়সী নির্মাতা অরবিন্দ গোয়েল এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি: তিনি গোরেগাঁও ওয়েস্টের বাসিন্দা। ‘Goyal & Sons Infra LLP’ নামে একটি সংস্থার মালিক। তাঁর ছেলে ঋতম গোয়ালের বাগদান হয় ৫ নভেম্বর, যশ্বী শাহর সঙ্গে।
এই উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর রাতে আম্বোলি এলাকার একটি হোটেলে পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। পার্টি শেষে ১৫ নভেম্বর ভোর আনুমানিক ২টো ৪০ নাগাদ, ঋতম, তাঁর হবু স্ত্রী যশ্বী, যশ্বীর ভাই এবং এক বন্ধু লিফটে করে নীচে নামছিলেন। সেই সময়ই এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা লিফটে ওঠেন।
অভিযোগ, ওই মহিলা দাবি করেন, ঋতম নাকি তাঁর দিকে লেজার লাইট ফেলেছিলেন। তা নিয়ে শুরু হয় বচসা, যা ধীরে ধীরে তর্কাতর্কিতে রূপ নেয়। লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছনোর পর ওই মহিলা চিৎকার শুরু করেন এবং হইচই বাঁধান। পরবর্তীতে আম্বোলি থানায় শ্লীলতাহানির মামলা রুজু হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলাটি দায়ের হওয়ার পরই শুরু হয় টাকা তোলার চাপ। অভিযুক্ত দুই মহিলা অভিযোগকারীর পরিবারের কাছে আদালতের বাইরে মামলা মেটানোর নামে ১০ কোটি টাকা দাবি করেন।
তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে আম্বোলি থানায় একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত ছিল। সেই মামলা ‘সেটেল’ বা রফা করে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তরা ১০ কোটি টাকা দাবি করেন। ক্রমাগত হুমকি ও চাপের মুখে পড়ে গোয়েল ক্রাইম ব্রাঞ্চের দ্বারস্থ হন। পুলিস ফাঁদ পেতে দেড় কোটি টাকা লেনদেনের সময় তাঁদের গ্রেফতার করে।
২০ ডিসেম্বর, হেমলতা পাটকর অরবিন্দ গোয়ালকে ফোন করে আন্ধেরি ওয়েস্টের একটি ক্যাফেতে দেখা করতে বলেন। সেখানে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, টাকা না দিলে ছেলেকে সারাজীবন জেলে কাটাতে হবে এবং পরিবারের সম্মান ধুলোয় মিশবে। একাধিক দফা কথাবার্তার পর দাবির অঙ্ক কমিয়ে ৫.৫ কোটি টাকায় নামানো হয়।
এরপর ব্যবসায়ীর সঙ্গে যৌথভাবে মুম্বই পুলিসের অ্যান্টি-এক্সটরশন সেল ফাঁদ পাতে। অভিযুক্তদের লোয়ার পারেল এলাকায় ডাকা হয়, যেখানে ১.৫ কোটি টাকা নগদ ঘুষ দেওয়ার কথা ছিল। ওই টাকার মধ্যে নকল নোটও রাখা হয়েছিল।
পূর্বের অপরাধমূলক রেকর্ড
পুলিস আদালতকে জানিয়েছে যে, হেমলতা পাটকরের বিরুদ্ধে মেঘওয়াড়ি থানায় আগে থেকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫২, ৩২৩ এবং ৫০৪ ধারায় একটি অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন যে, এই চক্রটি আগে অন্য কোনও নির্মাতা বা ব্যক্তিকে একইভাবে টার্গেট করেছিল কি না। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ বা অন্য কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি যুক্ত আছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিস জানিয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে আরও বেশ কিছু মানুষকে গ্রেফতার করা হতে পারে এবং এই তোলাবাজি চক্রের শেকড় কতদূর বিস্তৃত, তা জানার চেষ্টা চলছে।
