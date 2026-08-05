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মোদীর ভিডিয়ো ডিলিট নিয়ে জলঘোলা, মেটার কন্টেন্ট প্রমোশনে গলদ! ক্ষমা চাইলেন জুকারবার্গ

Mark Zuckerberg Apology: শিশু যৌন নিপীড়নমূলক কনটেন্ট (CSAM), ডিপফেক এবং কন্টেন্ট মডারেশনের ত্রুটি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে ক্ষমা চাইলেন মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গ! অন্যদিকে, মেটার অ্যালগরিদম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট প্রমোট করায় তাদের 'সেফ হারবার' আইনি সুরক্ষাকবচ বাতিল করার ইঙ্গিত দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 05, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:58 PM IST
মোদীর ভিডিয়ো ডিলিট নিয়ে জলঘোলা, মেটার কন্টেন্ট প্রমোশনে গলদ! ক্ষমা চাইলেন জুকারবার্গ

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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