/মোদীর ভিডিয়ো ডিলিট নিয়ে জলঘোলা, মেটার কন্টেন্ট প্রমোশনে গলদ! ক্ষমা চাইলেন জুকারবার্গ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেসবুকে শিশুদের অশালীন কন্টেন্ট, ভুয়ো ‘ডিপফেক’ ভিডিও ছড়িয়ে পড়া এবং তা ঠিকমতো সামলাতে না পারার ব্যর্থতা মেনে নিয়েছে মেটা। কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ সব ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন মেটা প্রধান মার্ক জুকারবার্গ। সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeitY) কর্তাদের সঙ্গে মেটার শীর্ষ আধিকারিকদের দুই দিন ধরে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।
আলোচনায় ওঠেনি মোদীর ভিডিও প্রসঙ্গ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভিডিও সম্প্রতি ফেসবুক থেকে সাময়িকভাবে মুছে দেওয়া নিয়ে জলঘোলা তৈরি হয়েছিল। তবে সূত্রের খবর, কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে মেটার এই দুই দিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও মোছার বিষয়টি নিয়ে আলাদা করে কোনো কথা হয়নি। বৈঠকে মূলত অনলাইনে শিশু সুরক্ষা, ক্ষতিকর কন্টেন্ট আটকানো এবং প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার রোখার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।
মেটার আইনি সুরক্ষাকবচ বা ‘সেফ হারবার’ বাতিলের আশঙ্কা
ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী এতদিন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলি ‘সেফ হারবার’ সুবিধা পেত। এর সহজ অর্থ হলো— সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মে কোনো বেআইনি পোস্ট করলে তার দায় কোম্পানির ওপর পড়ত না, কোম্পানিকে আইনি ঝামেলা থেকে রেহাই দেওয়া হতো।
তবে কেন্দ্র পরিষ্কার জানিয়েছে, মেটাকে আর সাধারণ মাধ্যম হিসেবে দেখা যাবে না। কারণ কোন পোস্ট ব্যবহারকারী দেখবেন বা কোনটি মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছে দেওয়া হবে, তা ঠিক করে মেটার নিজস্ব ‘অ্যালগরিদম’। অর্থাৎ তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো কন্টেন্ট প্রচার করে। ফলে মেটা এখন সাধারণ মাধ্যমের বদলে এক ধরনের ‘প্রকাশক’ হিসেবে কাজ করছে। তাই তাদের কাছ থেকে এই বিশেষ আইনি সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে।
ভুল স্বীকার ও শুধরে নেওয়ার আশ্বাস
টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট কিছু কন্টেন্ট বা পোস্ট মানুষের কাছে বেশি পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল, তা বৈঠকে স্বীকার করে নিয়েছে মেটা। এই ভুলের জন্য তারা অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। একই সাথে অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া এবং ডিপফেক ভিডিও আটকাবার জন্য নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবস্থা আরও কড়া ও উন্নত করার আশ্বাস দিয়েছেন জুকারবার্গ।
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