Zee News Bengali
Stock Market Downfall: মার্কেটে ধস! আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কায় কাঁপল দালাল স্ট্রিট...

 Stock market decline: ২১ নভেম্বরে দালাল স্ট্রিটে বড়সড় ধস নামে, সেনসেক্স ৮৪৫ ও নিফটি ২৪০ পয়েন্ট পড়ে যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতি ও ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা এই পতনের মূল কারণ।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 21, 2025, 05:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজকের দিনটা ভারতের শেয়ারবাজারের ইতিহাসে এক অস্বস্তিকর অধ্যায় হয়ে রইল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির ঘোষণা এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে দালাল স্ট্রিটে দেখা গেল প্রবল ধস।

বিএসই সেনসেক্স আজ ৮৪৫ পয়েন্ট পড়ে ৬৫,৭২০-এ বন্ধ হয়, আর নিফটি ৫০ ২৪০ পয়েন্ট হারিয়ে থামে ১৯,৭৮০-এ। দিনের শুরু থেকেই বাজারে ছিল অস্থিরতা, যা দুপুর গড়াতেই রূপ নেয় ব্যাপক বিক্রির প্রবণতায়।
 

বিশেষত ব্যাংকিং, অটো ও প্রযুক্তি খাতে বড়সড় পতন দেখা যায়। আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি, টাটা মোটরস, ইনফোসিস সবকটি শেয়ারই ২–৪% হারে পড়ে যায়।

এই ধসের মূল কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণা, যেখানে তিনি ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দেন। তাঁর মতে, ভারতীয় রপ্তানি মার্কিন বাজারে 'অন্যায্য সুবিধা' পাচ্ছে, যা তিনি 'সংশোধন' করতে চান।

এই ঘোষণার ফলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বড় অঙ্কে শেয়ার বিক্রি শুরু করেন।

কলকাতার বিশিষ্ট বাজার বিশ্লেষক বলেন, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি শুধু ভারত নয়, গোটা এশিয়ার বাজারে প্রভাব ফেলেছে। তবে ভারতীয় বাজারে এর প্রতিক্রিয়া একটু বেশি, কারণ আমাদের রপ্তানি নির্ভরতা বেশি। তিনি আরও বলেন, যদি ভারত-মার্কিন চুক্তি ভেস্তে যায়, তাহলে প্রযুক্তি ও ফার্মা খাতে বড় ধাক্কা আসতে পারে।

আজকের পতনে রিটেল বিনিয়োগকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকেই ক্ষতির আশঙ্কায় নিজেদের পোর্টফোলিও থেকে শেয়ার বিক্রি করে ফেলেছেন।

বাজারের এই অস্থিরতার মাঝে সোনার দাম বেড়ে যায় ১.৫%, যা স্পষ্ট করে দেয় বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন। অন্যদিকে রুপির দাম পড়ে যায় ডলারের তুলনায়, যা আমদানি নির্ভর শিল্পের জন্য উদ্বেগের কারণ।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, 'আমরা মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ভারতের স্বার্থ রক্ষায় সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তবে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরতে কিছুটা সময় লাগবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আজকের দিনটি প্রমাণ করে দিল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নীতি কতটা গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে দেশের বাজারে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ও ভারত-মার্কিন চুক্তির ভবিষ্যৎ এখন বিনিয়োগকারীদের নজরে।

দালাল স্ট্রিটে আজকের ধস শুধু সংখ্যার খেলা নয়, এটা এক সতর্কবার্তা—বাজারে বিনিয়োগ মানেই ঝুঁকি, আর সেই ঝুঁকি কখনও কখনও আসে হোয়াইট হাউস থেকে।

