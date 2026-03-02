Sensex Fall due to Iran Israel War: মধ্যপ্রাচ্য়ের যুদ্ধের ভয়াবহ আগুনে কয়েক মুহূর্তেই জ্বলে খাক হয়ে গেল বাজারের ৬ লক্ষ কোটি টাকা, ভারতে হাহাকার...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Massive Sensex Fall in Indian Sensex Market: যদিও ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি (Fundamentals) বেশ মজবুত, তবুও এই ধরণের বৈশ্বিক ধাক্কা সামলানো কঠিন। ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট আয়ের হার ইতিবাচক থাকলেও, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি উৎপাদন ও পরিষেবা খাতের খরচ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে অ্যাভিয়েশন (বিমান পরিষেবা), অটোমোবাইল এবং কনজিউমার গুডস সেক্টরে এই পতনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 2, 2026, 03:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভয়ংকর উত্তেজনার জেরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে ভয়াবহ ধস নেমেছে। 

২০২৬ সালের ২ মার্চ সোমবার, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে একটি কালো দিন। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের মাত্রা তীব্রতর হওয়ায় বিশ্ব জুড়ে যে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দালাল স্ট্রিটে। দিনের শুরুতেই সেনসেক্স এবং নিফটি রেকর্ড পতনের সম্মুখীন হয়, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা নিমিষেই উধাও হয়ে গেছে।

বাজারের বর্তমান চিত্র: পরিসংখ্যান

সোমবার লেনদেনের শুরু থেকেই বাজারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিএসই (BSE) সেনসেক্স ১,৫০০ পয়েন্টের বেশি নিচে নেমে যায়। অন্যদিকে, এনএসই (NSE) নিফটি-৫০ সূচকটি প্রায় ৪৫০ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে ২৪,৭৩৪-এর স্তরে নেমে আসে। শুধুমাত্র প্রধান সূচকগুলোই নয়, মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ ইনডেক্সগুলোও লাল সঙ্কেতের নিচে অবস্থান করছিল, যা বাজারের সার্বিক অস্থিরতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

ধসের মূল কারণসমূহ

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আকস্মিক পতনের পেছনে কোনও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কারণ নেই, বরং সম্পূর্ণভাবে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি দায়ী।

১. ইরান-মার্কিন সরাসরি সংঘাত: প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তেহরানে বিস্ফোরণ এবং দুবাইতে সিআইএ (CIA) সদর দফতরে ইরানীয় হামলার খবরের পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের ৩০টি স্থানে পাল্টা হামলা চালায়। এই সরাসরি যুদ্ধাবস্থা বিশ্ব বাজারে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

২. অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম: মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা মানেই বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহে টান পড়ার আশঙ্কা। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে—এমন আতঙ্কে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে, তাই তেলের দাম বাড়লে ভারতের আমদানি বিল বৃদ্ধি পায় এবং দেশের মুদ্রাস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

৩. টাকার বিনিময় মূল্যের পতন ও মুদ্রাস্ফীতি: তেলের দাম বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা আশঙ্কা করছেন যে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর পরিবর্তে আরও কঠোর অবস্থান নিতে পারে।

৪. বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাত গুটিয়ে নেওয়া: আন্তর্জাতিক বাজারে ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) ভারতীয় বাজার থেকে দ্রুত টাকা তুলে নিতে শুরু করেছে। তারা নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনা বা ডলারের দিকে ঝুঁকছে, যার ফলে ভারতীয় বাজার আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব

যদিও ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি (Fundamentals) বেশ মজবুত, তবুও এই ধরণের বৈশ্বিক ধাক্কা সামলানো কঠিন। ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট আয়ের হার ইতিবাচক থাকলেও, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি উৎপাদন ও পরিষেবা খাতের খরচ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে অ্যাভিয়েশন (বিমান পরিষেবা), অটোমোবাইল এবং কনজিউমার গুডস সেক্টরে এই পতনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

এই অস্থির সময়ে ছোট ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এখনই তাড়াহুড়ো করে শেয়ার বিক্রি না করার পরামর্শ দিচ্ছেন:

আতঙ্কিত হয়ে বিক্রি (Panic Selling) নয়: বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি একটি সাময়িক প্রতিক্রিয়া (Knee-jerk reaction)। যখনই ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাজার পড়ে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তা আবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। তাই লোকসান স্বীকার করে এই মুহূর্তে শেয়ার বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মৌলিক ভিত্তির ওপর বিশ্বাস: ভারতের কোম্পানিগুলোর পারফরম্যান্স বা দেশের অর্থনীতির পরিকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সঙ্ঘাতের মেঘ কেটে গেলেই বাজার আবার ছন্দে ফিরবে।

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি: যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারী, তাদের জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ হতে পারে। ভালো মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানির শেয়ার কম দামে কেনার সুযোগ হিসেবে একে দেখা যেতে পারে।

অপেক্ষা করুন ও পর্যবেক্ষণ করুন: আগামী ৪-৫ দিন পরিস্থিতি কেমন থাকে, তা পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমিত হয়, তবে বাজার দ্রুত রিকভার করবে।

২ মার্চ ২০২৬-এর এই বাজার ধস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্ব অর্থনীতি এখন কতটা আন্তঃসংযুক্ত। ভারতের নিজস্ব অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বরাজনীতির জটিল সমীকরণ থেকে আমরা মুক্ত নই। তবে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যুদ্ধের কারণে ঘটা ধসগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য ধরা এবং আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত না নেওয়াই হবে সর্বোত্তম কৌশল। সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নজর এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে, যাতে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি ন্যূনতম রাখা যায়।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Sensex crashNifty FallStock MarketMiddle East ConflictUS–Iran TensionsInvestors Panicdalal streetCrude Oil ImpactRisk AppetiteIndian Markets
