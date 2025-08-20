Lawyer Disappearance Mystery: পর্দাফাঁস তরুণী আইনজীবীর অন্তর্ধান নাটকের! কেন ট্রেনে ব্যাগ রেখে উধাও হন? কারণেই আসল চমক...
Madhya Pradesh Lawyer Disappearance Mystery: ট্রেনে পাওয়া যায় ব্যাগ! লখিমপুর খিরিতে ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে পাওয়া যায় তরুণী আইনজীবীকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণী আইনজীবী নিখোঁজ রহস্যে নাটকীয় মোড়। পর্দাফাঁস হল অন্তর্ধান নাটকের! জানা গেল, কী কারণে কেন ট্রেন থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন তরুণী আইনজীবী অর্চনা তিওয়ারি।
আজ থেকে দিন বারো আগে নর্মদা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে সন্দেহজনকভাবে উধাও হয়ে যান অর্চনা তিওয়ারি। ট্রেনে তাঁর ব্যাগ পাওয়া গেলেও, তাঁকে পাওয়া যায়নি! তারপর থেকেই শুরু হয় খোঁজ। শেষে অর্চনাকে মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খিরিতে ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে পাওয়া যায়। এরপর বুধবার ভোরের ফ্লাইটে তাঁকে ভোপালে ফিরিয়ে আনা হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের বিয়ের চাপেই নিজের অন্তর্ধানের ভান করেন মধ্যপ্রদেশের তরুণী আইনজীবী অর্চনা তিওয়ারি। অর্চনা তিওয়ারির বাড়ি থেকে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে পাটোয়ারী বলে একজনকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। সেই চাপের মধ্যেই তিনি পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যাগ ট্রেনে রেখে, কোচ পরিবর্তন করেন। তারপর বাগরাটাওয়ার জঙ্গলে মোবাইল ফোনটিও ফেলে দেন।
নতুন মোবাইল ফোন কিনে, ফোন করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ কল ব্যবহার করতে থাকেন। তারপর যোধপুর, দিল্লি হয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে যান। শেষে অর্চনার সঙ্গী সরাংশ ধরা পড়তেই, পুরো নাটকের পর্দাফাঁস হয়।
