Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাবার মৃত্যুর পরে সেই চাকরি পাবেন বিবাহিত মেয়েও, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

বাবার মৃত্যুর পরে সেই চাকরি পাবেন বিবাহিত মেয়েও, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

Married Daughter Can Get Father Job: সম্প্রতি ছত্তীসগড় হাইকোর্টেও এরকম একটি রায় দিয়েছে। আদালতের তরফে বলা হয়েছে, একজন বিবাহিত মহিলা শুধুমাত্র তাঁর স্বামীর উপরে নির্ভরশীল বলে তাঁকে বাবার চাকরি থেকে বঞ্চিত করা যায় না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:24 PM IST
বাবার মৃত্যুর পরে সেই চাকরি পাবেন বিবাহিত মেয়েও, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আস্ত ব্রিজ ভেসে গেল উন্মাদ জলস্রোতে! বর্ষাপ্লাবিত জেলায় জেলায় বন্ধ ১০৯ সড়কপথ! বন্যা
2
3
4
5