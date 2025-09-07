Uttar Pradesh: এগারোর মেয়েকে বারবার ধর্ষণ! বিবাহিত বর্বরের লালসায় গর্ভবতী কিশোরী জন্ম দিল সন্তানের, মৃত্যু...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bareilly Crime: ব্ল্যাকমেল করে নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ দুই সন্তানের বাবার। সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় এগারোর নাবালিকা জন্ম দেয় প্রিম্যাচিওর সন্তান। কিন্তু আধ ঘণ্টা পর সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 7, 2025, 02:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‍১১ বছরের নাবালিকাকে বারবার ধর্ষণ। যার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা। সাত মাসে প্রিম্যাচিওর সন্তানকে জন্ম দিলেও, বাচ্চাটি আয়ু ছিল মাত্র আধ ঘণ্টার। প্রসবের আধ ঘণ্টা পরই মৃত্যু হয় সদ্যজাতের। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশে বরেলির।

পুলিস ইতোমধ্যেই ধর্ষণে অভিযুক্ত ৩১ বছরের রশিদকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিজে দুই সন্তানের বাবা। অভিযোগ, রশিদ নাবালিকাকে একাধিক বার ধর্ষণ করে। এবং তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্ল্যাকমে করতে থাকে। ৬ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নবাবগঞ্জ স্টেশন হাউস অফিসার অরুণ কুমার শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন যে, শুক্রবার রশিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযুক্তের সঙ্গে মিলের জন্য সদ্যজাতের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

নির্যাতিতার দাদা জানিয়েছে, ছয় থেকে সাত মাস আগে রশিদ ফলের প্রলোভন দেখিয়ে বোনকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর রশিদ তাকে হুমকি দেয় যে, যদি সে কাউকে কিছু বলে তাহলে সে তার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলবে। এমনকি রশিদ নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ভিডিয়ো করে রাখে। এবং সেটি দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে।

৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার নাবালিকার পরিবার তার গর্ভবতী হওয়ার কথা জানতে পারে। যখন নাবালিকার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। এরপর তারা একটি সরকারি হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করায়, যেখানে জানা যায় যে সে সাত মাসের গর্ভবতী।

নাবালিকাকে জেলা মহিলা হাসপাতালে আনা হয়েছিল যেখানে সে একই দিনে সন্তানের জন্ম দেয়। রক্তক্ষরণ এবং অল্প বয়সের কারণে মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল কিন্তু এখন স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। জেলা মহিলা হাসপাতালের সিএমএস ডাঃ ত্রিভুবন প্রসাদ জানিয়েছেন যে তার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। 

