English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kanpur Shocker: চুমু কেন খাচ্ছ! বলেই হামলে পড়া টক্সিক এক্স বয়ফ্রেন্ডের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে দিল যুবতী...

Lady bites off ex byfriend's toungue: পুলিস সূত্রে জানা গেছে, কানপুরের দরিয়াপুরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী চম্পি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হওয়ায় তিনি চম্পির থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেন। এতে হতাশ ও মরিয়া হয়ে ওঠেন চম্পি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 19, 2025, 02:53 PM IST
Kanpur Shocker: চুমু কেন খাচ্ছ! বলেই হামলে পড়া টক্সিক এক্স বয়ফ্রেন্ডের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে দিল যুবতী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন প্রেমিকাকে জোর করে চুম্বন করতে গিয়ে জিভ হারালেন যুবক! কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন তরুণী

বিয়ে হয়ে গিয়েছে৷ তবু নিজের প্রাক্তন প্রেমিকাকে দেখে হয়তো নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি যুবক৷ জোর করে প্রাক্তন প্রেমিকাকে চুমু খেতে গিয়েই হল বিপত্তি৷ ইচ্ছের বিরুদ্ধে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করায় ওই যুবকের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে নিলেন সেই প্রাক্তন প্রেমিকা উত্তরপ্রদেশের কানপুরে (Kanpur,UP) নিজের প্রাক্তন প্রেমিকাকে (Ex Girlfriend) জোর করে চুম্বন করতে গিয়ে জিভ ছিড়েঁ নিলেন প্রাক্তন প্রেমিকা। তরুণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে চুম্বন করার চেষ্টার সময় আত্মরক্ষার্থে তরুণী যুবকের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে নেন (She bites off his tongue) বলে অভিযোগ উঠেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, কানপুরের দরিয়াপুরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী চম্পি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হওয়ায় তিনি চম্পির থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেন। এতে হতাশ ও মরিয়া হয়ে ওঠেন চম্পি। অন্য কারও সঙ্গে প্রাক্তনের বিয়ে হতে পারে বলে কিছুতেই মানতে পারছিলেন না চাম্পি। তাই ওই তরুণীকে উত্যক্ত করতে শুরু করেন তিনি। দেখা করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। সোমবার বিকেলে ওই তরুণী বাড়ির কাছে পুকুরে গিয়েছিলেন। তাঁকে একা দেখে সেখানে হাজির হন চাম্পি। সেখানে ওই তরুণীকে ধরে টানাটানি শুরু করেন তিনি, শ্লীলতাহানিও করেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমসূত্রে খবর, ৩৫ বছর বয়সি চম্পি কানপুরেরই বাসিন্দা। প্রাক্তন প্রেমিকার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে, মা-বাবার ইচ্ছে অনুসারে ওই তরুণী জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছেন জেনে ভেঙে পড়েন তিনি। পুলিস জানিয়েছে, ওই তরুণীর বাগদানও হয়ে গিয়েছে। চাম্পির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলেন তিনি। 

 

ঘটনার বিবরণ:

  • সোমবার দুপুরে ওই তরুণী গ্রামের একটি পুকুর থেকে মাটি আনতে একাই গিয়েছিলেন।

  • সেখানে তাঁকে একা পেয়ে চম্পি তাঁর পথ আটকান। অভিযোগ, চম্পি তাঁকে শারীরিক হেনস্থা করেন এবং জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করার চেষ্টা করেন।

  • তরুণী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও চম্পি জবরদস্তি করতে থাকেন।

  • একসময় চম্পি যখন তাঁকে চুম্বন করার চেষ্টা করেন, তখন আত্মরক্ষার্থে ওই তরুণী চম্পির জিভ সজোরে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেন।

প্রাক্তন প্রেমিকার এমন পদক্ষেপে হকচকিয়ে যান চাম্পি। যন্ত্রণায় জোরে কেঁদে ওঠেন তিনি। আর্তনাদ করতে থাকেন, যা শুনে গ্রামের লোকজন সেখানে এসে পৌঁছন। দেখা যায়, জিভ কেটে গল গল করে রক্ত ঝরছে। চাম্পির পরিবারকে তাঁরাই খবর দেন। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় পরে সেখান থেকে কানপুরের হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কানপুরের বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ডেপুটি পুলিস কমিশনার দীনেশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ওই তরুণী চম্পির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও জোরজুলুমের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিস মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Ahmedabad Ambulance Fire: সেই আমদাবাদ, সেই আতঙ্ক! চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন! ঝলসে মৃত সদ্যোজাত শিশু, ডাক্তার-সহ ৪...

আরও পড়ুন: Cloudflare Outage: শুরু বিশ্বযুদ্ধ? অজানা শত্রুর আক্রমণে বিশ্ব জুড়ে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট! মাস্কের আর্তনাদ, আমরা আক্রান্ত...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
KanpurUP NewsEx bpyfriendmolestationYoung LadyEx girlfriendforcd kisstoungebites offUP Policehospitalised
পরবর্তী
খবর

Ahmedabad Ambulance Fire: সেই আমদাবাদ, সেই আতঙ্ক! চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন! ঝলসে মৃত সদ্যোজাত শিশু, ডাক্তার-সহ ৪...
.

পরবর্তী খবর

Bihar Election Controversy: SIR-এর ষড়যন্ত্র? ভোটার লিস্টে নাম ৭ কোটি ৪২ লাখের, ভোট দিয়েছেন...