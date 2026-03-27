Live-in Relationship: বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কোনও মহিলা লিভ-ইন করলেই, সেটা ক্রাইম হতে পারে না: হাইকোর্টের বিস্ফোরক রায়

Allahabad High Court: আদালত জানায়, সামাজিক নৈতিকতা দিয়ে আইন চলে না। আইনের চোখে ওই পুরুষ কোনও প্রাথমিক অপরাধ করেননি, কারণ সম্পর্কটি ছিল দুজনের সম্মতিতেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 27, 2026, 03:12 PM IST
এলাহাবাদ হাইকোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নৈতিকতা আর আইন এক জিনিস নয়- এক মামলার শুনানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও প্রাপ্তবয়স্ক নারী যদি কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে স্বেচ্ছায় লিভ-ইন সম্পর্কে থাকেন, তবে ওই পুরুষের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা করা যাবে না।

উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের বাসিন্দা অনামিকা (১৮) এবং নেত্রপাল নামের এক যুগল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অনামিকার মায়ের করা একটি এফআইআর বাতিলের দাবিতে তারা রিট পিটিশন দাখিল করেন। অনামিকার মায়ের অভিযোগ ছিল, নেত্রপাল তাঁর মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। গত ৮ জানুয়ারি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ৮৭ নম্বর ধারায় এই মামলাটি করা হয়েছিল।

বিচারপতি জেজে মুনির এবং বিচারপতি তরুণ সাক্সেনার ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করেন। আদালত সাফ জানায়, সামাজিক নৈতিকতা দিয়ে আইন চলে না। আইনের চোখে ওই পুরুষ কোনও প্রাথমিক অপরাধ করেননি, কারণ সম্পর্কটি ছিল দুজনের সম্মতিতেই। 

আদালত আরও জোর দিয়ে বলেছে, নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে আদালত সামাজিক মতামতের দ্বারা চালিত হবে না। অনামিকা পুলিসকে জানিয়েছেন যে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিজের ইচ্ছাতেই নেত্রপালের সঙ্গে থাকছেন। এরপরই আদালত পুলিসকে নির্দেশ দেয় যাতে ওই যুগলকে গ্রেফতার না করা হয়।

আদালত এই মামলায় কঠোর অবস্থান নিয়ে অনামিকার পরিবারকে ওই যুগলের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরিবারের সদস্যরা তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন না। সরাসরি বা কোনও মাধ্যম দিয়ে (ফোন বা মেসেজ) যোগাযোগ করা যাবে না। ওই যুগলের কোনও ক্ষতি করা যাবে না।

অন্যদিকে, আবেদনকারীরা আদালতে জানান যে তারা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন এবং 'অনার কিলিং'এর আশঙ্কা করছেন। আদালত এই বিষয়ে শাহজাহানপুরের পুলিস সুপারকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে। ২০১৮ সালের 'শক্তি বাহিনী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' মামলার নজির টেনে আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, দুজন প্রাপ্তবয়স্কের নিরাপত্তা দেওয়া পুলিসের আইনি দায়িত্ব। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৮ এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

