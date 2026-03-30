Man Kills Lover: শ্রদ্ধার নৃশংস হত্যার রক্ত এবার মৌনিকার গায়ে: নেভি অফিসার প্রেমিক তরুণীকে কেটে ভরল ফ্রিজে

Andhra Pradesh Horror: ২০২৪ সালে রবীন্দ্র অন্য একজনকে বিয়ে করেন। এরপর থেকেই মৌনিকা তাঁদের পুরনো সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রর স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন এবং টাকা চাইতেন বলে অভিযোগ। এই 'ব্ল্যাকমেইলিং' থেকে বাঁচতেই রবীন্দ্র খুনের পরিকল্পনা করেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 03:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রী গিয়েছে বাপের বাড়ি। খালি ঘরে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাবে বলে ডেকে পাঠায় প্রেমিকাকে। কিন্তু যা ভাবনা ছিল, তা একেবারেই উলটে যায়। শ্রদ্ধা ওয়ালকর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি উসকে দিল এই ঘটনা। প্রেমিকার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফ্রিজে লোকাল প্রেমিক। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার সেই অভিযুক্ত ইন্ডিয়ান নেভি অফিসার।

অভিযুক্তের নাম চিন্তাদা রবীন্দ্র (৩০)। সে বিশাখাপত্তনমের আইএনএস ডেগা-তে (INS Dega) কর্মরত। পুলিস জানিয়েছে, ২০২১ সালে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে ৩১ বছর বয়সী পোলিপল্লী মৌনিকার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দীর্ঘদিনের এই প্রেমের সম্পর্কের মাঝে ২০২৪ সালে রবীন্দ্র অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে। কিন্তু মৌনিকাকে সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি, নিয়মিত তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

অনলাইনে অর্ডার করা ছুরি দিয়ে কাটে দেহ
গত রবিবার রবীন্দ্রর স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়িতে যাওয়ায়, সে মৌনিকাকে নিজের বাড়িতে ডাকে। পুলিসি তদন্তে জানা গিয়েছে, রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় দুজনের মধ্যে ব্যাপক ঝগড়া শুরু হয়। রাগের মাথায় রবীন্দ্র মৌনিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছুরি অর্ডার করে এবং দেহটি কয়েক টুকরো করে ফেলে। শরীরের ধড় অংশটি তিনি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখে এবং হাত-পা ট্রলি ব্যাগে ভরে ফেলে। তারপর মাথা ও হাতের কিছু অংশ দূরে অন্য এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন
নৃশংস এই কাণ্ড ঘটানোর পর রবীন্দ্র নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তার দাবি, মৌনিকা তার কাছ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন এবং প্রায়ই তাঁদের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রর স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন। এই ব্ল্যাকমেইলিং থেকে মুক্তি পেতেই তিনি খুনের পরিকল্পনা করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।

নিখোঁজ মৌনিকার মাথা

পুলিস রবীন্দ্রর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ফ্রিজ ও ঘরের ভেতর থেকে দেহের টুকরো করা অংশগুলো উদ্ধার করেছে। তবে মৌনিকার কাটা মাথাটি এখনও নিখোঁজ। সেটি উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে পরবর্তী তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

উল্লেখ্য, এই ঘটনাটি ২০২২ সালের দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়ালকর হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মুম্বইয়ের তরুণী শ্রদ্ধা ওয়ালকর এবং আফতাব আমিন পুনাওয়ালার মধ্যে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রেম হয়। পরিবারের আপত্তি থাকায় ২০২২ সালে তাঁরা দিল্লির মেহরাউলিতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে লিভ-ইন শুরু করেন।

তারপর বিয়ের চাপ দেওয়া এবং ঘরোয়া খরচ নিয়ে ঝগড়ার জেরে ১৮ মে রাতে আফতাব শ্রদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। ধরা পড়ার ভয়ে আফতাব শ্রদ্ধার মৃতদেহকে ৩৫টি টুকরো করে। রক্তের গন্ধ ও পচন লুকাতে তিনি একটি নতুন ৩০০ লিটারের ফ্রিজ কেনেন এবং সেখানে দেহের অংশগুলো সাজিয়ে রাখে। পরবর্তী ১৮ দিন ধরে প্রতিদিন রাত ২টোর সময় তিনি শ্রদ্ধার শরীরের টুকরোগুলো পলিথিনে ভরে মেহরাউলি জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় ফেলে আসত।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

