English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

P&H High Court: স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনতা আদতে ব্যাভিচার, কিন্তু তাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ বলাই যায় না: হাইকোর্ট

High Court: আদালত বলেন, 'অভিযোগগুলি যদি মুখে মুখে গ্রহণও করা হয়, তবে এটি অবিশ্বাস্য যে একজন আইনসম্মতভাবে বিবাহিত মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সম্পর্কে প্ররোচিত করা যেতে পারে। এমন একটি প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিই দেওয়া হয়েও থাকে, তবে তা আইনসম্মত নয় এবং সমাজের নৈতিকতার পরিপন্থী।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 25, 2025, 08:45 PM IST
P&H High Court: স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌনতা আদতে ব্যাভিচার, কিন্তু তাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ বলাই যায় না: হাইকোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট (P&H High Court) সম্প্রতি এক রায়ে জানিয়েছেন যে, যখন কোনও বিবাহিত মহিলা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কে জড়ান (Sexual relation out of wedlock), তখন তিনি বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের (Rape) অভিযোগ আনতে পারেন না।

আদালতের রায়: 

বিচারপতি শালিনী সিং নাগপাল বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত মহিলা যদি বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কে সম্মতি দেন, তবে সেটি কেবলই অনৈতিক, উচ্ছৃঙ্খল এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবহেলা কিন্তু এর ভিত্তিতে ওই মহিলা কখনই ধর্ষণের মামলা দায়ের করতে পারে না। 

ঘটনার প্রেক্ষাপট: 

আদালত এই রায় দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তিকে এক মামলায় বেকসুর খালাস করার সময়। ২০১৬ সালে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারী মহিলা দাবি করেছিলেন যে, বিয়ের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তিনি এই সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন।

২০ আগস্ট দেওয়া রায়ে আদালত বলেন, অভিযোগকারী মহিলা 'নিষ্পাপ, নিরীহ বা সরলমতী তরুণী' ছিলেন না যে তিনি তার হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি বুঝতে পারবেন না। আদালত উল্লেখ করেন, তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, দুই সন্তানের মা এবং অভিযুক্তের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। আদালত আরও যোগ করেন যে, তিনি তার 'অনৈতিক কাজ'-এর পরিণতি বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন, যখন তার বিবাহিত সম্পর্ক বহাল ছিল।

বিয়ের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক: 

আদালত বলেন, 'যখন একজন সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত মহিলা বিয়ের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে সম্মতি দেন এবং এই ধরনের কার্যকলাপ চালিয়ে যান, তখন এটি কেবলই উচ্ছৃঙ্খলতা, অনৈতিকতা এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতি চরম অবহেলার কাজ। এটি কোনও ভুল ধারণার কারণে প্ররোচিত হওয়া নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা এইক্ষেত্রে মহিলার কাজকে ক্ষমা করতে পারে না এবং অন্য ব্যক্তির ওপর অপরাধমূলক দায় চাপাতে পারে না।'

আদালতের পর্যবেক্ষণ:  

আদালত মামলার গুণাগুণ বিবেচনা করে দেখেন যে, এই মামলায় অপরাধীর পক্ষেই রায় যাচ্ছে। আদালত বলেন, একজন অবিবাহিত মহিলাকে বিয়ের প্রলোভন দেখানো বোধগম্য, কিন্তু এই মামলার অভিযোগকারী বিবাহিত ছিলেন। যদিও তিনি দাবি করেন যে তিনি তার বিবাহিত জীবনে অসুখী ছিলেন এবং সামরিক বাহিনীতে কর্মরত তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছিল, আদালত তার এই দাবিকে মিথ্যা বলে মনে করেন।

আদালত বলেন, 'অভিযোগকারীর এই দাবিটি মুখে মুখেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি তার শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদসহ কোনও ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেননি। ২০১২-১৩ সালে অভিযুক্তের সঙ্গে তার ৫৫-৬০ বার শারীরিক সম্পর্কের দাবিটিও তারিখ বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অভাবে স্পষ্ট নয়। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই শারীরিক সম্পর্ক তার শ্বশুরবাড়িতেই হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে অভিযোগকারী দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিযুক্তের সঙ্গে একটি সম্মতিমূলক সম্পর্কে ছিলেন, যখন তিনি বিবাহিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, তার এই দাবি যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং ধর্ষণ করেছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অগ্রহণযোগ্য।'

আদালত আরও বলেন, অভিযুক্তের পক্ষে অভিযোগকারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনে, যেখানে তার শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সন্তানরা উপস্থিত ছিল, শারীরিক সম্পর্কের জন্য প্ররোচিত করা সম্ভব নয়।

আদালত বলেন, 'অভিযোগগুলি যদি মুখে মুখে গ্রহণও করা হয়, তবে এটি অবিশ্বাস্য যে একজন আইনসম্মতভাবে বিবাহিত মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সম্পর্কে প্ররোচিত করা যেতে পারে। এমন একটি প্রতিশ্রুতি যদি সত্যিই দেওয়া হয়েও থাকে, তবে তা আইনসম্মত নয় এবং সমাজের নৈতিকতার পরিপন্থী।'

আদালতের মতে, এটি একটি স্পষ্ট সম্মতিমূলক সম্পর্ক যা পরবর্তীতে তিক্ততায় পরিণত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করা যায় না।

আরও পড়ুন: Madhya Pradesh High Court: একজন অ্যাডাল্ট মেয়ে চাইলে কোনও পছন্দের বিবাহিত পুরুষের সঙ্গেও লিভ-ইন করতে পারেন! আইন বাধা নয়: হাইকোর্ট

আরও পড়ুন: New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
P&H High courtHigh courtMarried womanMariied woman sexual relationimmortalityassaultfalse caseFake promice of marriage
পরবর্তী
খবর

Meet This Man: চা বেচতেন, করেছেন দিনমজুরিও, গড়েছেন ১০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! চেনেন কি তাঁকে?

.

পরবর্তী খবর

WATCH: এশিয়া কাপের আগেই প্রয়াত তরুণ ভারতীয় তারকা! মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হাড়হিম CCTV ফুটেজে শ...