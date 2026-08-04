/সন্ধ্যাকে না পাওয়ায় নৃশংস কাণ্ড অমিতের! যুবতীর টিচারকে স্কুলে ঢুকে ৩৪ বার কুপিয়ে খুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল মুখোশধারী যুবক। নিহত শিক্ষিকার নাম সন্ধ্যা(২৯ বছর)। তিনি প্রতিদিনের মতোই সকালে স্কুলে এসেছিলেন। ঠিক তখনই মুখ সাদা কাপড়ে ঢেকে স্কুলে ঢোকে ২১ বছরের যুবক অমিত। সে গিয়ে শিক্ষিকার নাম ধরে দেখা করতে চায়। সন্ধ্যা মূল গেটের কাছে আসতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্ত। তাকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মুখ, ঘাড়, বুক আর পেটে ২৭ থেকে ৩০ বার ছুরি দিয়ে কোপায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্রধ্যা। ঘটনার মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস অভিযুক্ত অমিতকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনাটি ঘটে, হরিয়ানার ফরিদাবাদে 'সরস্বতী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল'-এ। গত সোমবারের নৃশংস এই ঘটনাটি ধরা পড়েছে স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায়। সেই ফুটেজ দেখে শিউরে উঠছেন সবাই। দেখা যাচ্ছে, সাদা কাপড়ে মুখ ঢাকা অমিত অনেকক্ষণ ধরে স্কুলের লবিতে ঘোরাঘুরি করছিল। সন্ধ্যা গেটের দিকে আসতেই সে তাকে সোজা বাইরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় সে। তারপরই শুরু হয় এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত। নিজেকে বাঁচাতে সন্ধ্যা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। মারাত্মক আঘাত পেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তারপরও তাকে কোপাতে থাকে ওই যুবক।
চিৎকার শুনে দৌড়ে আসেন স্কুলের প্রশাসক তেজপাল। তিনি আততায়ীকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযুক্ত উল্টে তার দিকেই রক্তমাখা ছুরি নিয়ে তেড়ে যায়। তেজপাল আত্মরক্ষার জন্য কিছু খুঁজতে গেলে সেই সুযোগ কাজে লাগায় হামলাকারী। সে আবার মাটিতে পড়ে থাকা সন্ধ্যার পেট ও মুখে অন্তত ২০ বার কোপায়। এর পর বাইরে রাখা নম্বর প্লেট ছাড়া একটি বাইকে চেপে চম্পট দেয়। তেজপাল ও অন্য কর্মীরা দ্রুত সন্ধ্যাকে উদ্ধার করে স্থানীয় আল ফালাহ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।
কেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড?
পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার পেছনে রয়েছে পুরনো আক্রোশ। প্রায় দুই বছর আগে পরিচয় হয়েছিল সন্ধ্যা ও অমিতের। অমিত তখন শিক্ষিকার গ্রামেরই একটি স্কুলে পড়ত। সন্ধ্যা কথা বলতে না চাইলেও অমিত তাকে ক্রমাগত পিছু নিত ও নানাভাবে হেনস্তা করত। শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে সন্ধ্যা তাকে পুলিসে দেওয়ার হুমকি দেন। এমনকী ঘটনার কয়েকদিন আগেই অমিতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি। তখন পুলিস ও এলাকাবাসীর সামনে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যায় অমিত। কিন্তু মনে মনে সে বদলা নেওয়ার ছক কষছিল। ওই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই সে এই খুন করেছে বলে ধারণা পুলিসের।
এই ঘটনা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একদম কাছেই পুলিস ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ। স্কুলে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। একটা মুখ ঢাকা লোক গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করল, অথচ কেউ তাকে একটা প্রশ্নও করল না! সেক্টর ৫৮ থানায় মামলা রুজু করে অমিতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেরায় সে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। তাকে স্থানীয় আদালতে হাজির করার প্রক্রিয়া চলছে।
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