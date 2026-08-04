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সন্ধ্যাকে না পাওয়ায় নৃশংস কাণ্ড অমিতের! যুবতীর টিচারকে স্কুলে ঢুকে ৩৪ বার কুপিয়ে খুন

Haryana Shocker: পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। নিহত সান্ধ্যা এবং অভিযুক্ত অমিতের পরিচয় ছিল প্রায় দুই বছরের পুরনো। অমিত যখন ওই গ্রামের একটি স্কুলে পড়াশোনা করত, তখন থেকেই সে সন্ধ্যাকে উত্যক্ত এবং পিছু করত।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST
সন্ধ্যাকে না পাওয়ায় নৃশংস কাণ্ড অমিতের! যুবতীর টিচারকে স্কুলে ঢুকে ৩৪ বার কুপিয়ে খুন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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