Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: মাসুদই দিল্লি-মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড, পাক সেনাপ্রধান মুনিরের নির্দেশেই সেদিন... বিস্ফোরক শীর্ষ জইশ কমান্ডার

Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: মাসুদই দিল্লি-মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড, পাক সেনাপ্রধান মুনিরের নির্দেশেই সেদিন... বিস্ফোরক শীর্ষ জইশ কমান্ডার
Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তানই! দিল্লির সংসদ হামলা ও ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রী সেই মাসুদ আজাহার! আসিম মুনীরের নির্দেশেই সন্ত্রাসবাদীদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য! একের পর এক বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি জইশের শীর্ষ কমান্ডারের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সন্ত্রাসের আতুঁড়ঘর ও রফতানিকারী দেশ যে পাকিস্তানই, এই চরম সত্য আরও একবার প্রমাণিত করে দিলেন জইশ-ই-মহম্মদের (জেইএম) ( Jaish-e-Mohammed) শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি (Masood Ilyas Kashmiri)। এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সে সাফ বলে দিল যে, দিল্লির সংসদ হামলা (Parliament Attack 2001) ও ২৬/১১ মুম্বই হামলার (Mumbai Terror Attack 26/11) মূল চক্রী খোদ ভারতের অন্যতম 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেরোরিস্ট' মাসুদ আজাহারই (Masood Azhar)।
আরও পড়ুন: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!
মাসুদ আজাহারই কালপ্রিট
ভারতে ৫ বছর জেলবন্দি থাকার পর পাকিস্তানে ফিরে গিয়েই দিল্লি ও মুম্বইয়ে হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে শয়তান মাসুদ। আর তাকে এবার পুরো নগ্ন করে দিয়ে এই কথা জানিয়ে দিলে তার দলেরই আরেক মাসুদ। এর সঙ্গেই ফের একবার নির্লজ্জ পাকিস্তানের মুখোশও টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে কাশ্মীরি। সন্ত্রাসের আশ্রয়দাতা নয়, এই মর্মেই পাকিস্তান নিজেদের নির্দোষ বলে। কিন্তু বাস্তবে তাদেরই শিরায়-শিরায়, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বইছে সন্ত্রাসের বিষ।
২০০১ সালে সংসদে জঙ্গি হামলা
২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। পাঁচ বন্দুকধারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সংসদের স্টিকার লাগানো গাড়িতে চেপে ভারতীয় সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে। হামলার ঠিক চল্লিশ মিনিট আগে রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়ই মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তবে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হারীন পাঠক, তখন সংসদ ভবনের মধ্যেই ছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী সংসদ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন যদিও। বন্দুকধারীরা গাড়ি নিয়ে সোজা তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি কৃষণ কান্তের কনভয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন। কৃষণ কান্ত সেই সময় সংসদ ভবনের মধ্যে ছিলেন। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। উপ-রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে পালটা গুলি চালায়। তারপর সংসদ চত্বরের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহিলা কনস্টেবল কমলেশ কুমারী প্রথম জঙ্গি স্কোয়াডটির আত্মগোপনের স্থানটি চিহ্নিত করেন। সুইসাইড ভেস্ট পরিহিত এক জঙ্গিকে গুলি করা হলে ভেস্টটি বিস্ফোরিত হয়। অপর চার বন্দুকধারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জঙ্গিদের গুলিতে পাঁচ পুলিসকর্মী, একজন সংসদ নিরাপত্তা কর্মী ও একজন মালী নিহত হন। আহত হন মোট ১৮ জন। তবে মন্ত্রী বা সাংসদেরা কেউ হতাহত হননি। এই ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উভয় দেশের মধ্যে একটি সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
২০০৮ সালের মুম্বই জঙ্গি হামলা
২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের ঘটনা। পাকিস্তান থেকে জলপথে কয়েকজন কুখ্যাত জঙ্গি ভারতে এসেছিল। দেশের বৃহত্তম শহর মুম্বইতে ১০টিরও বেশি ধারাবাহিক গুলিচালনা ও বোমাবিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়। এই হামলার জন্য যে সব জঙ্গিরা তথ্যসংগ্রহ করত, তাদের থেকে পরে জোর করে স্বীকার করানো হয়েছে যে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিগেন্স (আইএসআই) তাদের মদত জুগিয়েছে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত এই হামলা চলে। ঘটনায় ১৬৪ জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০৮ জন আহত হন।
কাশ্মীরি বলছে...
'দিল্লির তিহাড় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর, আমির-উল-মুজাহিদিন মওলানা মাসুদ আজহার পাকিস্তানে এসেছিল। বালাকোটের মাটি তাকে তার দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য এবং কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ঘাঁটি দিয়েছিল। যেখান থেকে সে দিল্লি এবং মুম্বইতে কর্মসূচি সফল করেছিল। এভাবেই ভারতকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল আমাদের আমির-উল-মুজাহিদিন মাওলানা মাসুদ আজহার।'
আরও পড়ুন: 'ভয়াবহ'! ব্যাখ্যাতীত'! দেবতার মূর্তি থেকে উধাও কেজি কেজি সোনা! কীভাবে সম্ভব? হাইকোর্ট বলল...
বালাকোট থেকে বাহাওয়ালপুর
জৈশ কমান্ডার কাশ্মিরী প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বালাকোটকে আজহারের ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচার ক্ষেত্র হিসেবে কৃতিত্ব দিয়েছে। এমনকী ওসামা বিন লাদেনকে শহিদ হিসেবে উল্লেখ করে, তাকে কৃতিত্ব দিয়েছে যিনি মতাদর্শ গঠনের।কাশ্মিরীর স্বীকারোক্তি ভারতের দীর্ঘদিনের দাবিকেই সমর্থন করেছে। সে বলেছে পাকিস্তানের সামরিক-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের নজরদারিতে জৈশ শিবিরগুলি অবাধে পরিচালিত হত, যদিও ইসলামাবাদ বিশ্বকে বলেছিল যে তাদের সীমান্তের মধ্যে কোনও সন্ত্রাস আস্তানা নেই। কাশ্মীরি আরেক বিস্ফোরক বিবৃতি দিয়েছে। সে বলেছে গত ৭ মে জৈশের বাহাওয়ালপুর সদর দফতর জামিয়া মসজিদ সুবহানআল্লাহতে হামলায় ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে আজহারের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুও হয়েছে। যারা বোমা হামলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের জবাবে ভারতীয়ে সেনা অপারেশন সিদুঁরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক সন্ত্রাসী লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করেছে।
সন্ত্রাসবাদীদের শেষকৃত্যে পাকিস্তানি জেনারেলরা
কাশ্মীরি জানিয়েছে যে, বাহাওয়ালপুরে নিহত জৈশ সন্ত্রাসবাদীদের শেষকৃত্যে পাকি সেনার উচ্চপদস্থ কর্তারা জেনারেলদের যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিল। গত মে মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল। নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদীদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করানোর জন্য ভারত ইসলামাবাদের নিন্দা করেছে। কাশ্মীরির দাবি, যে ভারতীয় বিমান হামলায় নিহত সন্ত্রাসবাদীদের সম্মানের সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পাক সেনাপ্রধান ও ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনীরের থেকে। নয়াদিল্লি দীর্ঘদিন ধরে যে দাবি করে আসছে যে, পাকিস্তানের সামরিক-গোয়েন্দা জোট সেই দেশে সন্ত্রাসবাদকে মদদ দেয়, তা আরও বিশ্বাসযোগ্য করে দিল কাশ্মিরী। পাকিস্তানের দ্বিচারিতা, মিথ্যা সব প্রমাণিত হয়ে গেল।
আরও পড়ুন: আমেরিকা থেকে NRI প্রেমিককে বিয়ে করতে পাঞ্জাবে এসে স্টোররুমে পোড়া লাশ ৭১-র হবু 'কনে'!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)