/ইন্ডিয়া জোটের জন্য মঙ্গলে ভয়ানক অমঙ্গল: বাঁকিপুরে বাজি জিতে একা থাকার পণ পিকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছে জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। ১৯৯৫ থেকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে বিজেপির প্রার্থী নীরজ কুমারকে ১৯,০০০-এরও বেশি ভোটে হারিয়েছেন তিনি। নির্বাচনী রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশের পর প্রথম জয়েই বড় ধাক্কা রাজ্যের শাসক শিবিরকে। তবে এই জয়ের পরও প্রশান্ত কিশোর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বা তাঁর দল ভবিষ্যতের জন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটে যাবেন না; তাঁদের একমাত্র জোট থাকবে বিহারের সাধারণ মানুষের সঙ্গেই।
সোমবার ফল প্রকাশের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'বাঁকিপুরের মানুষ বহুদিনের পুরনো দলগুলোর বাইরে এসে আমাদের ভোট দিয়েছেন। বিহারের মানুষের ওপরই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা। তাই অন্য কোনও দলের সঙ্গে জোটের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'
বিজেপির পরাজয়ের কারণ কি ‘জেন-জি’ আন্দোলন?
প্রশান্ত কিশোর দাবি করেন, এই উপনির্বাচনের ফল মূলত বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষের প্রতিফলন। তাঁর মতে, বিজেপির বহু সমর্থক এবং কংগ্রেস ও আরজেডি-র অসন্তুষ্ট কর্মী-সমর্থকরাও তাঁকে ভোট দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি দেশে ও রাজ্যে তরুণ সমাজ এবং পড়ুয়াদের ‘জেন-জি’ (Gen Z) আন্দোলন বা তরুণদের বিক্ষোভের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা বিজেপির এই পরাজয়ের একটি বড় কারণ। যদিও ভোটের দিন ৩০ জুলাই ভোট দিয়েছেন মাত্র ৩৫ শতাংশেরও কম, তবুও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সরকারের প্রতি জমে থাকা ক্ষোভ বিজেপির ভোটব্যাংকে আঘাত হেনেছে। পিকে এই জনাদেশকে অর্থাত্ তাঁর জয়কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য একটি 'সতর্কবার্তা' হিসেবেই মনে করছেন।
বিজেপির আত্মপর্যালোচনা
টানা তিন দশকেরও বেশি সময় পর এই আসনে বিজেপির পরাজয়কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই আসন আগে বিজেপির নীতিন নবীন ধরে রেখেছিলেন। পরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভায় যাওয়ার পর আসনটি খালি হয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বীকার করেছেন যে, উচ্চবর্ণ এবং তরুণ ভোটারদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভকে তাঁরা সঠিকভাবে সামাল দিতে পারেননি। পাশাপাশি, নির্বাচন চলাকালীন কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য এবং তরুণদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অসন্তোষ বিজেপিকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রশান্ত কিশোরকে এই জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
বিরোধী শিবিরের প্রতিক্রিয়া
ইন্ডিয়া (INDIA) জোটের শরিক দলগুলো-- যেমন কংগ্রেস, আরজেডি এবং সিপিআই(এমএল)—প্রশান্ত কিশোরকে সরাসরি অভিনন্দন না জানালেও, বিজেপির এই হারকে স্বাগতম জানিয়েছে। কংগ্রেস ও সিপিআই(এমএল) নেতাদের মতে, বাঁকিপুরের ফল প্রমাণ করে যে কেন্দ্রের ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমছে এবং যন্তর মন্তরে যুবসমাজের সাম্প্রতিক আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, তিনি বাঁকিপুরকে এক রাতে বিশ্বমানের শহর বানানোর বড় বড় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন না। তবে একজন বিধায়ক হিসেবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নির্বাচনী এলাকার নাগরিক সমস্যা সমাধানে দৃশ্যমান পরিবর্তনের কাজ করে দেখাবেন। জন সুরাজ পার্টির এই জয়ের মাধ্যমে বিহার বিধানসভায় প্রথমবারের মতো তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হলো, যা আগামী দিনের বিহারের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
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