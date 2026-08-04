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ইন্ডিয়া জোটের জন্য মঙ্গলে ভয়ানক অমঙ্গল: বাঁকিপুরে বাজি জিতে একা থাকার পণ পিকের

Bankipur Bypoll 2026: সোমবার ফল প্রকাশের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'বাঁকিপুরের মানুষ বহুদিনের পুরনো দলগুলোর বাইরে এসে আমাদের ভোট দিয়েছেন। বিহারের মানুষের ওপরই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা। তাই অন্য কোনও দলের সঙ্গে জোটের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:09 PM IST
ইন্ডিয়া জোটের জন্য মঙ্গলে ভয়ানক অমঙ্গল: বাঁকিপুরে বাজি জিতে একা থাকার পণ পিকের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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